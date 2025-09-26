empreendedorismo

Engeco construiu sua reputação valorizando a cultura e o clima da região, além da personalização de cada projeto

Este ano, a Engeco completa 40 anos de trajetória consolidando-se como uma das construtoras mais respeitadas do Amazonas, responsável por mais de 35 empreendimentos e pela geração de cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos. Referência no segmento de médio e alto padrão, a empresa se notabilizou por unir sofisticação, identidade amazônica e inovação em seus projetos. Para marcar essa nova fase, lançou, no mês passado, o Complexo Ara Mirá, no conjunto Morada do Sol, que reúne arquitetura contemporânea, sustentabilidade e valorização da cultura local.

Fundada na capital amazonense, a Engeco construiu sua reputação valorizando a cultura e o clima da região, além da personalização de cada projeto. “Nosso diferencial está na combinação entre excelência técnica, respeito à identidade local e personalização. Enquanto muitos grandes players replicam modelos de outras regiões, nós desenhamos empreendimentos que dialogam com Manaus. Isso nos permite entregar produtos únicos, com alto valor agregado e uma experiência de moradia que transcende o padrão do mercado”, afirma o diretor Porfírio Saldanha (à esq.).

O Ara Mirá nasce como um manifesto arquitetônico, concebido para ir além de um condomínio residencial. O projeto incorpora elementos de arquitetura biofílica, uso de materiais que resgatam histórias da Amazônia e áreas comuns voltadas à convivência e integração com a natureza. “O resultado é um espaço com alma própria, que oferece exclusividade e pertencimento”, acrescenta Saldanha.

Para ele, o perfil do consumidor de alto padrão mudou radicalmente nas últimas décadas. “Antes, o foco era quase exclusivamente em localização e acabamento; agora, há uma busca por eficiência energética, integração tecnológica, certificações ambientais e identidade cultural. O comprador de hoje valoriza projetos que traduzam estilo de vida e propósito, não apenas status.”

Esse alinhamento entre tradição e modernidade sempre fez parte da trajetória da Engeco, destaca o diretor Mauri Guerreiro. “A arquitetura contemporânea valoriza integração com a natureza, eficiência e design funcional, princípios que já estavam no cerne da Engeco antes de se tornarem tendência. Nossa história é marcada por criar empreendimentos que dialogam com o entorno, respeitam o clima e incorporam soluções inovadoras. O Ara Mirá é a síntese desse alinhamento.”

Ao longo de quatro décadas, a Engeco consolidou sua marca no segmento premium e agora projeta um futuro ousado. Nos próximos cinco anos, a meta é lançar de quatro a seis novos empreendimentos de alto padrão e ampliar em 30% o faturamento anual, além de expandir sua atuação para outras praças estratégicas no Norte e no Centro-Oeste. Entre as inovações previstas, estão o uso ampliado de energia solar, sistemas de reaproveitamento de água, fachadas ventiladas para eficiência térmica e automação inteligente para reduzir o consumo energético.

Na disputa com grandes incorporadoras nacionais, a Engeco aposta na sua identidade amazônica como diferencial competitivo. “Nosso maior diferencial é a capacidade de entregar exclusividade com autenticidade amazônica. Trabalhamos com curadoria rigorosa de fornecedores, tecnologias de ponta em sustentabilidade e um atendimento personalizado que acompanha o cliente desde a concepção até a entrega. Isso cria uma relação de confiança e valor duradouro”, conclui o Porfírio.

Amazonas brilha na Finep 2025, mas resultado ressalta desigualdades na região

O Amazonas reafirmou sua força no ecossistema de inovação ao conquistar seis das nove categorias da etapa Norte do Prêmio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) de Inovação 2025, realizado na quarta-feira (24/9), no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM). O resultado garantiu ao estado uma vaga na etapa nacional e mostrou que a articulação entre governo, universidades, institutos de pesquisa e startups está mais consolidada do que em outros pontos da Amazônia Legal.

Apenas Pará, com dois prêmios, e Tocantins, com um, dividiram espaço com o Amazonas. Já Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, embora finalistas, não obtiveram vitórias. Essa concentração escancara os desequilíbrios regionais e reforça o debate sobre os obstáculos de empreender e inovar na Amazônia: distância dos grandes centros, infraestrutura precária, custos logísticos elevados e dificuldade de acesso a capital de risco ainda limitam o avanço de muitos projetos são alguns fatores que contribuem para aumentar as desigualdades entre os estados da região.

Crimes cibernéticos avançam no Amazonas e desafiam comércio digital

O avanço do e-commerce no Amazonas, que vem transformando o comércio local e abrindo novas oportunidades, tem sido acompanhado por um crescimento acelerado dos crimes cibernéticos. De janeiro a agosto de 2025, o estado registrou 8.076 ocorrências virtuais, alta de 11,3% em relação a 2024, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). No ano passado, a elevação já havia sido de quase 54% sobre 2023, revelando um cenário de escalada contínua.

Fraudes via PIX, estelionato on-line, clonagem de WhatsApp, phishing e perfis falsos em redes sociais estão entre os delitos mais comuns. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), reforça ações de prevenção, enquanto especialistas defendem educação digital e investimentos em segurança da informação como medidas urgentes.

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o e-commerce de micro e pequenas empresas cresceu mais de 1.200% nos últimos cinco anos no Brasil, com o Amazonas liderando na região Norte. O dinamismo abre mercados e amplia a inclusão digital, mas o aumento dos golpes impõe custos crescentes ao setor e evidencia a necessidade de regulação mais eficaz e estratégias robustas de proteção para garantir a sustentabilidade desse crescimento. Todo cuidado é pouco!

Educação digital e sustentável marca estreia do Inova Amazônia em Roraima

O Projeto Inova Amazônia estreou em Boa Vista (RR) nos dias 24 e 25/9, oferecendo oficinas que conectaram jovens de escolas públicas à tecnologia e à sustentabilidade. Idealizada pela empresa Amazônia B e realizada em parceria com a Sotreq e o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT), a iniciativa seguirá também para Belém e Manaus.

O programa combina capacitação digital, gestão empreendedora e práticas criativas, como o uso de impressoras 3D e oficinas de LEGO, fortalecendo a relação entre educação pública e inovação. Em novembro, o encerramento contará com uma imersão no ecossistema tecnológico do INDT, em Manaus, que irá oferecer aos participantes contato direto com o ambiente empresarial e de pesquisa.

Mais do que ensinar ferramentas, o Inova Amazônia busca formar jovens protagonistas, preparados para atuar em um mercado cada vez mais tecnológico e sustentável, ampliando as perspectivas de futuro para estudantes da região Norte.

RÁPIDAS & BOAS

O Instituto Kodigos de Tecnologia (IKT) está com 8 vagas de emprego abertas, sendo 5 para Desenvolvedores Fullstack e 3 para Desenvolvedores Pleno. As oportunidades são voltadas a profissionais com formação concluída ou em andamento em Ciência da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação ou áreas afins, além de experiência mínima de dois anos em desenvolvimento. Informações e envio de currículo pelo contato ([email protected]).

Entre os dias 28/9 e 5/10, irá acontecer a ‘47ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro)’, considerada a maior vitrine do agronegócio sustentável do estado. O evento será no Parque Multiuso Dr. Eurípedes Ferreira Lins, no km 2 da rodovia BR-174, em Manaus, com expectativa de R$ 230 milhões em negócios e 260 mil visitantes.

Na segunda-feira (29/9), ocorrerá o ‘1º Seminário do Centro Franco-Brasileiro da Biodiversidade Amazônica (CFBBA)’, das 8h às 18h, no auditório da Biblioteca Central da Universidade Federal do Amapá (Unifap). O evento é gratuito e aberto ao público. Interessados devem se inscrever pelo link (https://tinyurl.com/ymm239te).

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está com processo seletivo aberto até terça-feira (30/9) para o curso de doutorado em Doenças Tropicais e Infecciosas, por meio do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical (PPGMT). O edital completo e demais orientações estão disponíveis no link (https://ppgmt.uea.edu.br).

