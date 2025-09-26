Desaparecida

As informações podem ser repassadas pelos números (92) 99962-2441, da Depca; 197 e (92) 3667-7575, da PC-AM; ou 181, da SSP-AM.

A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) procura por Geyciane Gonçalves Alzamora, de 15 anos, desaparecida desde sábado (20), por volta das 23h30. Ela foi vista pela última vez na rua Professor Carlos Muniz, bairro Redenção, zona Centro-Oeste de Manaus.

A PC-AM reforça que não é necessário esperar 24 horas para registrar o desaparecimento. Qualquer pessoa pode registrar a ocorrência em qualquer delegacia, apresentando documentos pessoais, informações sobre o último local visto, características físicas da adolescente e uma foto recente.

Colaboração e denúncia

A polícia solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Geyciane seja repassada imediatamente pelos seguintes contatos:

Agir rápido é essencial para aumentar as chances de localizar adolescentes desaparecidos. A população é incentivada a compartilhar informações com responsabilidade e colaborar com as autoridades.

