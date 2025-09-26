Prisão

Acusado obrigava a vítima a fazer empréstimos para sustentar vícios e ameaçava matá-la.

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por extorsão, perseguição e ameaça contra o próprio pai, de 56 anos, em Carauari (AM). A prisão ocorreu na quinta-feira (25/09), na estrada do Riozinho, zona rural do município, após denúncias de que o acusado obrigava a vítima a fazer empréstimos para sustentar seus vícios.

Segundo a delegada Renata Viana, a vítima registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na quarta-feira (24/09), relatando que seu filho, usuário de drogas, a forçava a contrair dívidas. No dia seguinte, o homem voltou à delegacia após ser novamente ameaçado e extorquido pelo filho.

“O homem nos disse que dormiu na chuva devido às constantes ameaças e, ao retornar, sofreu nova extorsão, sob a ameaça de morte. Assim, a vítima procurou imediatamente a delegacia, e conseguimos localizar o autor e efetuamos a prisão em flagrante”, explicou a delegada.

Durante a investigação, apurou-se que a mãe do acusado também sofreu violência doméstica e extorsão, estando internada em Manaus. A delegada solicitou a prisão preventiva do homem, considerando-o um risco à integridade das vítimas, já que possui extensa ficha criminal, incluindo crimes de ameaça, desacato, tráfico de drogas e violência contra mulher.

O acusado foi autuado pelos crimes de extorsão, perseguição e ameaça e permanece à disposição do Poder Judiciário.

