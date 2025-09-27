Imunização

Prefeitura de Manaus prepara ação para atualizar vacinas de crianças e adolescentes e intensificar imunização contra o sarampo

A Prefeitura de Manaus deu início aos preparativos de mais uma edição da Campanha Nacional de Multivacinação que, neste ano, será realizada entre os dias 6 e 31 de outubro. A ação tem o objetivo de atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos e elevar a proteção deste público contra doenças imunopreveníveis.

A campanha, orientada pelo Ministério da Saúde, deve ocorrer em todos os municípios brasileiros e também deverá ter como foco a intensificação da vacinação contra o sarampo para crianças, jovens e adultos de até 59 anos.

Nesta sexta-feira, 26/9, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela execução da campanha em Manaus, realizou uma reunião prévia de planejamento das ações com os todos os distritos de saúde da capital, para a preparação das salas de vacina e organização do trabalho de busca ativa ao longo da campanha.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, que conduziu o encontro das equipes técnicas, explica que o município ainda aguarda a Nota Informativa do Ministério da Saúde com o detalhamento das recomendações, mas adianta que a mobilização na capital será intensa, privilegiando os públicos definidos pela campanha nacional, e também as pessoas pertencentes a outros grupos e faixas etárias.

De acordo com o gestor, a Semsa vai incentivar pais e responsáveis a atualizarem suas próprias vacinas quando forem à unidade de saúde para vacinar os filhos. “É uma forma de otimizar o tempo das pessoas e os resultados da campanha”, ressalta o subsecretário.

Djalma Coelho enfatiza que a proximidade de Manaus com Estados e países com casos atuais de sarampo eleva os riscos de transmissão para a população local. “Por isso, neste momento, a vacinação é fundamental para fortalecer as barreiras de proteção”.

Oferta

De acordo com a gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, a campanha contempla as 19 vacinas previstas no calendário nacional para todos os públicos, ou seja, crianças e adolescentes de até 14 anos, gestantes, jovens, adultos e idosos.

As vacinas estarão disponíveis em mais de 170 unidades da rede municipal de saúde e a Secretaria fará busca ativa em todos os bairros de Manaus, por meio de visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde, orientados por informações do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) sobre os usuários do SUS que aparecem com atraso vacinal.

Já na zona rural, a campanha será realizada conforme planejamento especial que considera a localidade e o acesso às comunidades terrestres e ribeirinhas.

“Todos os imunizantes são oferecidos na rotina de atendimento, mas a campanha vem reforçar a necessidade de manter as vacinas em dia, evitando a exposição de todos os públicos e, em especial das crianças, a doenças para as quais temos vacinas disponíveis”, destaca Isabel, orientando os pais a não apenas estarem atentos às vacinas preconizadas, mas também ao momento correto de vacinar suas crianças.

Cobertura

Isabel Hernandes destaca que Manaus tem avançado na cobertura vacinal nos últimos anos, com índice geral de vacinação em menores de 1 ano de 99% e de 94% em menores de 5 anos, quando considerado o conjunto de vacinas. No entanto, alerta a gerente, é preciso alcançar a meta em cada uma das vacinas, que é de 90% para BCG e rotavírus e de 95% para todas as outras.

Dados da Semsa de 2024 mostram que dentre as vacinas aplicadas no primeiro ano de vida, a BCG e a hepatite B, ofertadas nas maternidades públicas logo após o nascimento, têm cobertura de mais de 130%. A pneumocócica e a tríplice viral também estão acima da meta, com mais de 96% de cobertura.

As demais ainda estão abaixo da meta preconizada, sendo a da febre amarela a de menor cobertura (68%) e as demais com índices que variam de 70% (varíola) a 92% (poliomielite).

