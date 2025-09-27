Negócios

Maior vitrine do agronegócio sustentável do Estado, o evento deve movimentar R$ 230 milhões em negócios e receber 260 mil visitantes

A 47ª edição da Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) começa amanhã (28) e vai até o próximo dia 5 de outubro. Maior vitrine do agronegócio sustentável do Estado, o evento deve movimentar R$ 230 milhões em negócios e receber 260 mil visitantes no Parque Multiuso Dr. Eurípedes Ferreira Lins.

“A Expoagro é uma vitrine do produtor rural e uma oportunidade de mostrar tudo o que está sendo desenvolvido no setor. Também é um espaço para comercialização e para atrair novos negócios. Este ano, mais uma vez, garantimos a isenção do ICMS durante a feira, o que ajuda pequenos e médios produtores a investirem e expandirem suas atividades”, destacou o governador do Amazonas, Wilson Lima.

Resgatada pelo governador em 2019, após seis anos sem ser realizada, a Expoagro se consolidou como um dos maiores eventos do setor primário da região Norte. De 2019 a 2024, já foram movimentados R$ 667 milhões em negócios, reunindo mais de 2.170 expositores e um público superior a 1,2 milhão de pessoas.

Na edição de 2025, estão previstos 580 estandes, feira de maquinários, rodadas de negócios e científica, capacitações, exposição de animais, rodeio, torneios leiteiros e feira de produtos regionais, além de programação cultural e esportiva. A agenda inclui a 2ª Corrida da Expoagro (28), com percursos de 5 km e 10 km, e o Festival Artistas da Terra, com mais de 30 atrações regionais para públicos infantil e adulto.

Isenção de ICMS

Todos os produtos comercializados durante os oito dias de feira terão isenção de ICMS, medida que reduz o preço final de maquinários, insumos agrícolas e de pesca, animais e materiais de piscicultura, estimula a modernização das atividades e incentiva pequenos e médios produtores a investirem em equipamentos de maior valor agregado.

(*) Com informações da assessoria