Investigação

Ação é um desdobramento de flagrantes realizados no dia do crime, quando quatro pessoas foram presas

Um homem de 34 anos foi preso por ser apontado como o mandante e articulador de um ataque a uma embarcação, no último dia 22, em Borba (a 151 quilômetros de Manaus). A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 74º Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Borba.

De acordo com o delegado Jorge Arcanjo, da 74ª DIP de Borba, a ação é um desdobramento de flagrantes realizados no dia do crime, quando quatro pessoas foram presas. As investigações prosseguiram com a coleta de provas e oitivas em diligências, o que possibilitou a identificação do responsável por arquitetar o crime.

“Ao identificarmos o mandante, solicitamos à Justiça a prisão preventiva, que foi devidamente deferida. Ontem, durante diligências investigativas, tomamos conhecimento da sua localização, ocasião em que a equipe saiu a campo e logrou êxito na captura”, informou o delegado.

Jorge Arcanjo afirmou ainda que, com a prisão do indivíduo, uma etapa fundamental da investigação foi concluída. No entanto, os trabalhos seguem em andamento para identificar e prender outros eventuais envolvidos no esquema criminoso.

(*) Com informações da assessoria