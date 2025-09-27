São Januário

Confira os jogos de hoje no Campeonato Brasileiro.

Vasco e Cruzeiro duelam neste sábado, às 18h30 (de Brasília) em São Januário, pela 25ª rodada do Brasileirão.

O Vasco vem de uma vitória importante sobre o Bahia, que distanciou a equipe da zona de rebaixamento, e vive raro momento de estabilidade: a última derrota na temporada foi há seis jogos, contra o Corinthians, um mês atrás. A missão de Fernando Diniz e seus comandados vencer com mais frequência e tentar engatar uma boa sequência de resultados para figurar na parte de cima da tabela. O time ocupa atualmente a 13ª posição, com 27 pontos.

O Cruzeiro chega embalado para a partida. Invicto há cinco meses como visitante na temporada, só perdeu dois dos 11 jogos, fora de casa no Brasileiro. São seis vitórias consecutivas na temporada e sete de invencibilidade, no momento. A última derrota foi em 10 de agosto, para o Santos, no Mineirão. Se vencer o Vasco, a Raposa (vice-líder com 50 pontos) vai dormir na liderança do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o atual líder Flamengo (51), que joga no domingo.

Os demais jogos de hoje do Campeonato Brasileiro serão Fortaleza x Sport, às 16h (horário de Brasília), Juventude x Internacional, às 18h30 (horário de Brasília), e Atlético-MG x Mirassol, às 21h (horário de Brasília).