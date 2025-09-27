Saúde mental

Evento é aberto ao público, que pode participar da ação vestindo camisa de cor amarela ou branca

A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS) em parceria com a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) e a Obras Sociais do Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo (Osceeb Manaus), realiza, neste domingo (28), às 8h, uma caminhada em alusão ao “Setembro Amarelo” na Faixa Liberada da avenida Getúlio Vargas, no Centro.

A ação faz parte da agenda de mobilizações da Prefeitura de Manaus para ampliar a conscientização sobre saúde mental, valorização da vida e a importância do diálogo aberto sobre o tema.

O evento é aberto ao público, que pode participar da ação vestindo camisa de cor amarela ou branca como gesto simbólico de apoio à vida.

Serviço

O quê – Caminhada em alusão ao “Setembro Amarelo” na Faixa Liberada do Centro

Quando – Domingo, 28/9

Horário – Às 8h

Local – Na Faixa Liberada da avenida Getúlio Vargas, Centro, em frente à Policlínica Governador Gilberto Mestrinho.

Localizador – https://maps.app.goo.gl/AnfHYGwzGgmDTqzD6

(*) Com informações da assessoria