A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou neste sábado (27), a quarta edição do mutirão de serviços “Manaus Cidadã”. A ação aconteceu na Escola Municipal Helena Augusta Walcott, localizada na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital.

Mais de 5 mil atendimentos foram realizados durante a ação, que reuniu centenas de famílias em busca de serviços gratuitos e essenciais para facilitar o acesso a atendimentos sociais, de saúde, cidadania e bem-estar. Entre as atividades ofertadas estiveram inserção e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), consultas médicas, vacinação de rotina, atendimentos da Águas de Manaus, Defensoria Pública, Amazonas Energia, além de corte de cabelo, design de sobrancelhas, esmaltação e orientações jurídicas sobre benefícios previdenciários.

Também foram realizados encaminhamentos para emissão de 2ª via de certidões de nascimento, reforçando a importância de garantir documentação básica a toda população.

O secretário da Semasc, Saullo Vianna, destacou o envolvimento da comunidade e a consolidação do programa como referência em cidadania. “A ação de hoje contabilizou mais de 5 mil atendimentos. A população de Manaus gosta e participa das nossas ações de cidadania, o que já virou marca registrada da Semasc. O ‘Manaus Cidadã’ é um sucesso porque aproxima a Prefeitura de Manaus das pessoas”, afirmou Vianna.

Para a servidora pública Rúbia Ribeiro, moradora do bairro, destacou o atendimento humanizado que recebeu na ação. “Para mim, essa ação aqui no bairro foi excelente. Ofereceram vários serviços e eu tive a oportunidade de visitar o setor de água. Aproveitei também para ir ao embelezamento. Me senti muito bem, fui bem tratada e só tenho a agradecer por isso”, comentou.

O “Manaus Cidadã” integra o pacote de programas do “Manaus por Você”, desenvolvido pela Prefeitura de Manaus, que tem como meta unificar, modernizar e ampliar o alcance das políticas sociais do município. A iniciativa busca atender especialmente pessoas em situação de vulnerabilidade social, garantindo acesso facilitado a serviços públicos de qualidade.

