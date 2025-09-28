Serviço

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa que as Unidades Móveis de Saúde da Mulher que atendem as zonas Norte e Leste de Manaus estão em novos endereços a partir desta segunda-feira, (29).

As moradoras da zona Norte podem buscar os serviços de saúde na rua São Francisco de Canindé, 543, Colônia Terra Nova. E na zona Leste a estrutura de saúde estará na rua Santa Maria esquina com a rua Barroso, s/nº, Puraquequara.

As demais unidades seguem nos mesmos endereços. Na zona Oeste, o segmento feminino pode ir até a avenida Anunciação, esquina com rua Henrique Archer Pinto, Alvorada, próximo ao campo do Buracão.

As moradoras da zona Sul de Manaus podem ter acesso aos atendimentos indo até a rua Comandante Ferraz, 1.165, no Betânia, próximo ao campo de futebol Betanhão.

Na zona rural, a estrutura móvel de saúde está na rua Imbu, 171, no bairro Tarumã.

As unidades móveis ofertam uma série de serviços voltados à saúde da mulher, priorizando o rastreamento e a prevenção do câncer do colo do útero e do câncer de mama, que afetam seriamente a população feminina no Norte do país.

O serviço tem o objetivo de ampliar o acesso a realização dos exames citopatológicos (preventivo) e mamografia, que possibilitam o diagnóstico precoce e, consequentemente, aumentam as chances de cura.

É importante ressaltar que os procedimentos de ultrassom são realizados mediante encaminhamento pelo médico da unidade móvel ou de outra unidade de saúde da rede de atenção primária.

As usuárias também podem realizar consultas médicas e de enfermagem, atendimento pré-natal, planejamento familiar, vacinação do calendário básico e testes rápidos para detecção de gravidez e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e dispensação de medicamentos.

As unidades móveis funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis, inclusive pontos facultativos da administração municipal, das 7h às 17h.

Confira os locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher

Zona Norte

Rua São Francisco de Canindé, 543, Colônia Terra Nova

29/9 a 10/10

Zona Oeste

Avenida Anunciação, esquina com rua Henrique Archer Pinto, Alvorada – próximo ao campo do Buracão

15/9 a 3/10

Zona Leste

Rua Santa Maria esquina com a rua Barroso, s/n, Puraquequara

29/9 a 10/10

Zona Sul

Rua Comandante Ferraz, 1165, Betânia (campo de futebol Betanhão)

15/9 a 3/10

Zona Rural

Rua Imbú, 171, Tarumã

22/9 a 3/10

(*) Com informações da assessoria