Uma confusão envolvendo um homem e duas mulheres trans terminou na 15ª Delegacia de Polícia, no Distrito Federal, após um desentendimento sobre o pagamento de um programa.

De acordo com as envolvidas, o trio havia se encontrado em um bar conhecido da região, onde foi combinado o valor de R$ 200 para cada uma delas. Após deixarem o local, seguiram para a casa de uma das mulheres, onde o programa foi realizado.

“Senhor, esse bofe… A gente tava lá no Telebar, entendeu? Eu marquei um programa com ele, eu e minha amiga. Ele disse que ia pagar R$ 200 pra mim e R$ 200 pra ela. Chegando na minha casa, ele comeu a bicha, me comeu e veio falar que não tinha dinheiro”, disse uma envolvida.

Com a recusa do homem em realizar o pagamento, a situação saiu do controle e a confusão se espalhou para a rua. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada via Copom após relatos de ameaça. Ao chegarem ao local, os policiais flagraram as duas mulheres — uma delas armada com um pedaço de madeira — correndo atrás do homem, que afirmou ter sido agredido na cabeça e roubado.

Diante das versões conflitantes, todos foram conduzidos à 15ª DP para prestar esclarecimentos. Como o caso ocorreu fora da área de abrangência da unidade, ele deve ser transferido para outra delegacia responsável pela investigação.

O homem apresentava um ferimento na cabeça, mas recusou atendimento médico, afirmando estar bem. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o chamado foi cancelado após nova recusa. O caso ocorreu na última segunda-feira (22).

