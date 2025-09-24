Investigação

Caso já estava sendo monitorado há alguns meses pelo Conselho Tutelar e pela equipe de investigação da 80ª DIP, mas não havia provas suficientes contra o suspeito

Um idoso de 64 anos foi preso em flagrante, na terça-feira (23), acusado de estupro de vulnerável, violência psicológica, ameaça qualificada e cárcere privado contra a sua neta de 14 anos. A prisão foi efetuada no bairro Centro, em Beruri, interior do Amazonas.

Denúncia da vítima

De acordo com o delegado Jailton Santos, o caso chegou ao conhecimento das autoridades após a vítima realizar a denúncia no Conselho Tutelar de Beruri, na manhã do mesmo dia da prisão.

“A adolescente, em escuta especializada, relatou que seu avô a mantém constantemente em cárcere privado, impedindo-a de ir para a escola, em razão de ciúmes. Além disso, ela contou que, desde os 12 anos é abusada sexualmente pelo autor, mediante toques nas partes íntimas, além de ter sido ameaçada de morte em várias ocasiões”, disse o delegado.

Conforme o delegado, o caso já estava sendo monitorado há alguns meses pelo Conselho Tutelar e pela equipe de investigação da 80ª DIP, mas não havia provas suficientes contra o suspeito.

“Anteriormente, o Conselho Tutelar recebeu denúncias de vizinhos de que a adolescente estava sendo vítima de estupro de vulnerável, porém, ao ser submetida a uma primeira escuta especializada, ela não relatou qualquer situação de abuso”, contou o delegado.

Prisão e novas suspeitas

Segundo o delegado, após a confirmação das informações, a equipe policial realizou diligências e o idoso foi preso na terça-feira no bairro Centro, em Beruri.

“As investigações terão continuidade, pois ainda há suspeitas de abusos sexuais praticados pelo autor contra outra neta, de 12 anos”, contou.

O homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, violência psicológica, ameaça qualificada e cárcere privado. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: VÍDEO: Homem tenta estuprar jovem em beco na Zona Leste de Manaus