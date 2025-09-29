Educação

Educação do Amazonas oferece 6,5 mil vagas para o Exame Supletivo Eletrônico do EJA, Ensino Fundamental e Médio.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar abre, nesta segunda-feira (29/09), o período de inscrições e agendamentos para a realização do Provão Eletrônico para a capital, Manaus. As inscrições devem ser realizadas on-line, por meio do site http://examesupletivo.seduc.am.gov.br, e seguem até sexta-feira (03/10). No preenchimento do formulário, é necessário anexar RG, CPF e comprovante de residência do candidato inscrito.

O Exame Supletivo Eletrônico, ou provão do EJA, é para todos aqueles que desejam concluir seus estudos na Educação Básica e obter o diploma do Ensino Fundamental ou Ensino Médio de forma prática, acessível e gratuita. Ao todo serão disponibilizadas 6,5 mil vagas.

Segundo a gerente da Gerência do Atendimento Educacional Específico e da Diversidade (Gaeed), da Secretaria de Educação, Kátia Mendes, os candidatos que desejam realizar a inscrição presencialmente podem ir até um dos polos de aplicação, munidos de toda a documentação necessária.

“É uma oportunidade de conquistar esse certificado, concluir os estudos, dar continuidade ao ensino, de obter essa melhoria na qualidade do ensino e da educação e, posteriormente, ter oportunidades de trabalho, empregabilidade”, ressaltou a gerente.

Provão

As provas serão aplicadas no período de 6 de outubro a 18 de dezembro, no local escolhido pelo candidato no momento do agendamento. Ao final, os candidatos que alcançarem nota maior ou igual a 6,0 receberão o certificado de conclusão da etapa de ensino.

O exame supletivo é composto por 20 questões e avalia cada etapa de ensino não concluída pelo aluno. Para quem deseja concluir o Ensino Fundamental, é necessário realizar o Provão Eletrônico com oito componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte, Educação Física e Língua Inglesa. E para o Ensino Médio, além dessas, são incluídas as disciplinas de Química, Física, Biologia, Filosofia e Sociologia.

A idade mínima para participar do supletivo do Ensino Fundamental é de 15 anos. E para quem pretende concluir o Ensino Médio, é necessário ter a partir de 18 anos. O candidato pode optar em agendar até quatro componentes curriculares por turno e deverá comparecer ao local de realização das provas com até 30 minutos de antecedência do início da aplicação.

Os candidatos que forem aprovados em todos os componentes curriculares devem solicitar o certificado através do e-mail [email protected], necessitando enviar alguns documentos, como a cópia da identidade, CPF e Comprovante de Residência.

Locais de aplicação das provas

Zona sul

Instituto de Educação do Amazonas (IEA) – Centro – Manhã e Tarde

Zona leste

Escola Estadual Pe. Luís Ruas – Zumbi – Manhã | Tarde | Noite

Zona norte

Escola de Educação Profissional e Tecnológica Aníbal Beça – Novo Aleixo – Manhã | Tarde | Noite

Coordenadoria Distrital de Educação 07 – CDE 07 – Colônia Terra Nova – Manhã e Tarde

Zona centro-sul

Escola Estadual Sólon de Lucena – São Geraldo – Manhã | Tarde | Noite

