Equipe foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica.

Um homem de 32 anos foi preso suspeito de tentar assassinar a tia, de 51 anos, e agredir a sobrinha, 17. A ocorrência foi registrada no domingo (28/09), no conjunto Viver Melhor, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

Por volta das 9h30, a equipe policial da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) para atender a uma ocorrência de violência doméstica na rua das Cachoeiras. Ao chegar ao local, os PMs foram informados que as vítimas haviam sido encaminhadas para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, também na zona norte. Os familiares relataram que o suspeito havia furado a tia e agredido a sobrinha.

Após atendimento médico, o suspeito e as vítimas foram conduzidos à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

