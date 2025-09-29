agronegócio brasileiro

A startup Agrega+, com sede no Amazonas, conquistou recentemente um marco inédito: sua inclusão oficial no portfólio de soluções do Hub CNA, o maior hub de inovação do agronegócio brasileiro. O feito veio após um processo seletivo rigoroso promovido pelo Programa de Impulsionamento Hub CNA, voltado a startups com alto potencial de impacto no campo.

A jornada até a certificação envolveu múltiplas etapas: submissão de dossiê técnico-comercial, demonstração de cases reais – como o uso do SistAgri em estufas da região Norte –, avaliação de indicadores de desempenho (como a redução no consumo de água e aumento de produtividade), além de rodadas de pitch e mentorias com especialistas da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Foram avaliadas soluções com originalidade tecnológica, escalabilidade nacional, viabilidade econômica e potencial de gerar externalidades positivas para o campo brasileiro.

Integrar o programa do HUB CNA representou um marco estratégico para a Agrega+. A oportunidade de dialogar diretamente com empreendedores de referência nos setores agrícola e tecnológico permitiu a troca de insights valiosos sobre metodologias de gestão, inovação de processos e mitigação de riscos. Em suma, a experiência não apenas consolidou a sua rede de parcerias, mas também elevou o seu rigor técnico e o posicionamento competitivo no mercado.

Como parte do portfólio oficial, a startup agora tem acesso facilitado a cooperativas, associações de produtores, institutos de pesquisa e eventos setoriais, além de um selo de reconhecimento que reforça sua credibilidade no ecossistema agro. O Hub CNA, por sua vez, promove a conexão entre soluções tecnológicas de alto impacto e os principais atores do agronegócio nacional.

O principal produto da Agrega+ é o SistAgri, uma plataforma que integra sensores IoT com software de gestão agrícola via web e mobile. A solução permite o monitoramento remoto de irrigação, nutrição e clima em estufas, com uma arquitetura modular “plug-and-play” adaptável a diferentes portes de produção.

Um dos diferenciais é sua adaptação às condições climáticas tropicais, o que garante maior confiabilidade na Amazônia e demais biomas brasileiros. Além disso, a ferramenta promove eficiência hídrica, redução de insumos e suporte à tomada de decisão com dashboards inteligentes.

Com foco na sustentabilidade e impacto positivo socioambiental, a Agrega+ também aposta em capacitações práticas, usabilidade simplificada e modelos de negócio flexíveis, como venda direta ou assinatura – o que acelera a curva de adoção e o retorno sobre o investimento.

Criado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o Hub CNA tem como missão promover a inovação no setor agropecuário brasileiro, conectando startups, produtores rurais, investidores e instituições parceiras. Através de editais, mentorias e eventos, o programa impulsiona tecnologias com alto potencial de impacto, sempre com foco em competitividade, sustentabilidade e geração de valor para o campo.

E a Agrega+ é uma startup de base tecnológica que atua com soluções para a agricultura na Amazônia e no Brasil. Focada em sustentabilidade, inovação e impacto social, desenvolve ferramentas e metodologias para otimizar a produção agrícola, conservar recursos naturais e valorizar os saberes tradicionais da região.

