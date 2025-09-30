Viralizou

Animal de estimação agiu com coragem ao enfrentar cão que avançou contra a tutora de 72 anos

Uma idosa de 72 anos foi salva do ataque de um pitbull pelo próprio gato de estimação, no domingo (28), em Nilópolis, na Baixada Fluminense.

Ataque foi interrompido por ato inesperado

Tereza de Faria Barroso estava sentada no portão de casa, na Rua Belo Horizonte, conversando com duas amigas, quando o cachorro da vizinha escapou e partiu em direção ao grupo.

Antes que alguém pudesse reagir, o gato da família, chamado Madrugada — ou “Madruga”, como é carinhosamente apelidado — entrou na frente da tutora e agiu instintivamente.

Gato enfrentou o pitbull e afastou o perigo

O felino arqueou o corpo, exibiu as garras e partiu para cima do pitbull, assustando o cão e impedindo o ataque. A ação rápida e inusitada evitou ferimentos e foi presenciada por vizinhos.

Companheirismo virou proteção

Segundo o filho de Tereza, a relação entre a mãe e o gato é de total companheirismo. “Madruga” a acompanha todos os dias até o local de trabalho e não se afasta dela em nenhum momento do dia.

(*) Com informações do g1

