Semsa

Campanha urbana segue até 29/12 com 195 vacinadores percorrendo bairros de segunda a sábado, pela manhã, para proteger animais e pessoas

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), iniciou nesta quarta-feira (1º/10) a Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica Animal 2025 – Etapa Urbana. A meta na capital é imunizar 202.400 cães e 80 mil gatos, totalizando 282.400 animais.

O lançamento da campanha aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), no Parque 10 de Novembro, com treinamento de 195 vacinadores que, a partir de quinta-feira (2/10), irão percorrer os bairros de Manaus, visitando casas para vacinar cães e gatos com mais de três meses de vida e que estejam saudáveis.

O secretário municipal da Casa Civil, Marcos Rotta, representando o prefeito David Almeida, destacou a evolução da saúde em Manaus e a importância da prevenção.

“Desde o primeiro dia de gestão, o prefeito David Almeida mudou radicalmente a forma de fazer saúde básica no município, que vem evoluindo cada vez mais. E não somos só nós dizendo isso, mas também o Ministério da Saúde que reconhece os avanços em Manaus. Hoje, estamos aqui satisfeitos com 195 vacinadores que terão a nobre missão de contribuir para que Manaus continue sem qualquer registro de raiva”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, lembrou que a cidade não registra casos de raiva humana há 40 anos, mesmo com registros em outros municípios e estados, reforçando a eficácia das ações de imunização e do programa de Profilaxia e Controle da Raiva Humana.

“A vigilância e o monitoramento em Manaus são permanentes. Já realizamos este ano a vacinação nas zonas rural terrestre e rural fluvial, com quase 7 mil cães e gatos imunizados. Agora vamos enfrentar o desafio de vacinar mais de 280 mil animais nas zonas urbanas e manter Manaus livre da doença, protegendo a saúde da população e dos animais”, destacou.

A campanha, coordenada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, seguirá até 29/12, com duplas de vacinadores percorrendo bairros de segunda a sábado, sempre pela manhã, uniformizados. Em caso de dúvidas, a população pode contatar o CCZ pelo WhatsApp: (92) 98842-8359 ou (92) 98842-8484.

O diretor do CCZ, Rodrigo Rodrigues, explicou que os vacinadores receberam treinamento sobre metodologia da campanha, epidemiologia da doença e cuidados com armazenamento e transporte da vacina.

“Serão imunizados animais com mais de três meses de vida e que estejam saudáveis. Não será vacinado o animal no cio, prenhe, com lesões ou alguma doença. A população também deve ficar atenta porque as equipes vão trabalhar de segunda a sábado, pela manhã. Não haverá vacinador visitando casas à noite ou aos domingos”, alertou.

A vacinadora Jéssica Torres, que participa pela terceira vez da campanha, destacou a importância da ação.

“É uma experiência muito boa, principalmente para quem gosta de pets, e a população recebe bem os vacinadores na maioria das vezes. O treinamento de hoje ajuda a atualizar as informações, já que sempre há novidades no processo”, afirmou.

As etapas iniciais da campanha contarão com 195 vacinadores, convocados por meio do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2025, que disponibilizou 300 vagas. Como parte dos selecionados não cumpriu os requisitos, a Semsa fará uma segunda convocação para contratar temporariamente mais 105 profissionais.

A raiva é uma zoonose viral que ataca o sistema nervoso central, transmitida por mordedura, arranhadura ou lambedura de animais domésticos e silvestres, como morcegos e macacos. Em Manaus, não há registro de raiva humana desde 1985. No Amazonas, os últimos casos ocorreram em 2017, no município de Barcelos, com três vítimas e dois óbitos.

A Semsa também executa o programa de Profilaxia e Controle da Raiva Humana, oferecendo vacinação e, quando necessário, soro antirrábico em casos de agressão por animais domésticos ou silvestres. Em 2025, foram realizados 6.644 atendimentos, sendo 4.657 por cães e 1.435 por gatos, incluindo profilaxia de pré-exposição para alunos e profissionais de medicina veterinária.

Leia mais

Cuidados essenciais com os cães no Dia Mundial do Cachorro