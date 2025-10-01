Atrações

Número representa mais que o dobro da edição de 2024, que contou com 300 animais.

A 47ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) começou no dia 28 de setembro e segue até domingo (5), no Parque Multiuso de Exposição Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins, no km 2 da BR-174 (Manaus-Boa Vista), com entrada e estacionamento gratuitos.

O evento reúne 745 animais, sendo 210 bovinos, 420 caprinos e ovinos, e 115 equinos, de 120 expositores de municípios como Iranduba, Careiro Castanho, Manacapuru, Autazes, Careiro da Várzea e da zona rural de Manaus. O número representa mais que o dobro da edição de 2024, que contou com 300 animais.

Para o assessor técnico da Sepror, Luís Otávio, a Expoagro é a principal vitrine do agronegócio amazonense e um espaço para negócios e valorização genética dos animais.

“Temos raças bovinas como Nelore, Tabapuã, Girolando, Senepol e Cindy, todas de alta qualidade. Os interessados podem negociar diretamente com os pecuaristas ou participar do leilão, que será realizado no sábado (4/10)”, afirmou.

O evento também oferece oportunidades para produtores conhecerem novas tecnologias e fortalecerem o setor primário.

A Expoagro 2025 é considerada a casa do produtor rural e o maior evento de agronegócio sustentável do Amazonas, com expectativa de gerar cerca de R$ 230 milhões em negócios e receber 260 mil visitantes ao longo dos oito dias.

