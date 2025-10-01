sustentabilidade

Ex-campeão global retorna à competição com criatividade, memória afetiva e foco em sustentabilidade

O Cook for Change 2025 continua revelando talentos que unem paixão pela gastronomia e compromisso com a sustentabilidade. É hora de conhecer um dos representantes do Brasil na competição: Ricardo Machado, que já tem uma história marcante no evento e agora retorna para mais um capítulo dessa jornada.

O chef brasileiro Ricardo Fontana, da Sodexo, está novamente entre os semifinalistas do Cook for Change 2025, competição global de gastronomia sustentável da empresa. Em 2023, Ricardo conquistou o primeiro lugar no desafio, com uma receita inovadora que valorizava ingredientes locais e práticas de baixo impacto ambiental.

Após a vitória, em 2024, ele participou de uma imersão na Floresta Amazônica, onde pesquisou ingredientes, técnicas e tradições culinárias da região. A experiência inspirou a criação de um novo prato, que será apresentado nas semifinais em Chicago. Caso avance, Ricardo poderá representar novamente o Brasil na grande final global, em Londres, reforçando o compromisso da Sodexo com uma alimentação mais sustentável e conectada à biodiversidade.

Da Bahia para o mundo da gastronomia

Natural de Porto Seguro (BA), Ricardo cresceu cercado por sabores e experiências ligadas à cozinha, já que sua mãe trabalhava com eventos e buffets. A paixão pela gastronomia nasceu cedo, mas foi em Belo Horizonte, após iniciar cursos de Direito e Administração, que ele decidiu se dedicar à culinária. A formação e a experiência em restaurantes de alta gastronomia moldaram seu olhar técnico e criativo para os alimentos.

Em 2019, Ricardo iniciou sua trajetória na Sodexo, descobrindo um universo até então desconhecido: a cozinha corporativa. De lá para cá, percorreu diversas cidades, acumulou aprendizados e se destacou em iniciativas de inovação e sustentabilidade dentro da empresa.

O campeão que retorna ao desafio

Ricardo já participou do Cook for Change em 2023, na Alemanha, e saiu de lá como campeão global com uma receita inovadora que utilizava a casca de banana como protagonista. A sobremesa vencedora nasceu da memória afetiva: uma paçoca de banana com coco inspirada nas receitas de sua mãe e avó.

Ele lembra que entregou seu prato faltando apenas 6 segundos para o cronômetro zerar, uma cena digna de reality show que marcou sua trajetória.

Agora, ele retorna à competição em 2025, trazendo consigo ainda mais responsabilidade:

“Dessa vez vou com uma postura mais séria. Já venci uma vez, então sinto que devo honrar esse legado e representar o Brasil com ainda mais dedicação”, explica.

Foto: Divulgação

Sustentabilidade na prática gastronômica

Defensor da sustentabilidade na gastronomia, Ricardo busca aplicar práticas conscientes dentro e fora da cozinha. Ele adota o conceito Plant Forward, com pratos baseados majoritariamente em vegetais, e incentiva o consumo integral dos alimentos. Para ele, pequenas escolhas cotidianas, como substituir proteína animal por cogumelos, podem gerar impacto global significativo.

Seu olhar crítico sobre o setor é contundente: a indústria alimentícia responde por quase 20% das emissões globais de carbono e ainda desperdiça cerca de 40% da produção. Em suas palavras:

“Não podemos achar normal viver em um mundo onde tanta comida é jogada fora enquanto tantas pessoas passam fome”.

Para Ricardo, o Brasil leva um diferencial às competições internacionais: além da personalidade expansiva e acolhedora dos chefs, a cultura gastronômica nacional já nasce conectada com a sustentabilidade.

“Nossa base alimentar é arroz com feijão, duas leguminosas. Isso nos dá uma relação natural com proteínas vegetais e com o aproveitamento integral dos alimentos”, comenta.

Expectativas para as semifinais em Chicago

A semifinal do Cook for Change 2025 acontece em Chicago (EUA), cidade reconhecida por sua cena culinária vibrante. Ricardo está animado para o desafio e curioso para conhecer de perto ícones locais como a tradicional pizza de Chicago e o hot dog típico da cidade.

“Tenho muita expectativa, sei que é uma cidade linda e cheia de sabores únicos para descobrir”, finaliza.

Além de Ricardo, os outros semifinalistas são: chef Renan Lemos e chef Ezequias Andrade.

