Mudanças

Com saída de Joana Darc para a Secretaria de Proteção Animal, Jacqueline assume na Aleam e Caio André pode herdar cadeira

Após o anúncio da saída da deputada Joana Darc (União Brasil) para assumir a Secretaria de Estado de Proteção e Bem-Estar Animal (Sepet), a primeira suplente do partido, Professora Jacqueline, confirmou nesta quarta-feira (1º) que assumirá a vaga na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

A confirmação foi feita a um portal de notícias local. Com a saída de Joana para uma secretaria estadual, a vaga será ocupada por Jacqueline, primeira suplente do União Brasil nas eleições de 2022.

“Considerando a oportunidade que surgiu e eu sendo a primeira suplente, assumirei o cargo de deputada e já me sinto credenciada, porque estou no quarto mandato de vereadora, já tenho experiência, todo o know-how para subir esse degrau e também dar a contribuição dentro do estado do Amazonas”, disse Professora Jacqueline.

Anúncio do governador

O anúncio da licença de Joana Darc para assumir a secretaria estadual foi feito pelo governador Wilson Lima em seu Instagram, na terça-feira (30). A posse do cargo deve ocorrer no mesmo dia da inauguração do primeiro hospital veterinário público do Estado.

“Tenho um anúncio para fazer. A deputada Joana Darc, protetora dos animais, está se licenciando da Assembleia Legislativa para assumir nossa Secretaria de Bem-Estar Animal”, declarou o governador.

Vaga na CMM

A vaga deixada por Jacqueline na Câmara Municipal de Manaus (CMM) deve ser ocupada pelo primeiro suplente, Caio André (União Brasil), que atualmente é secretário da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC).

A reportagem entrou em contato com Caio André para saber se ele aceitará a vaga ou se permanecerá na Secretaria de Cultura, mas até a publicação desta matéria não houve retorno.

Caso Caio André não aceite a suplência, o próximo possível vereador a assumir é o 2º suplente, Amauri Gomes, conhecido por sua atuação em defesa da causa animal.

