Denúncia

Familiares do suspeito ainda tentaram protegê-lo, mas ele foi preso

Um homem de 37 anos foi preso, na terça-feira (30), pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra uma criança de 11 anos, irmã de sua ex-companheira. Os crimes ocorreram entre 2021 e 2023, em Santo Antônio do Içá, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Ubiratan Farias, a vítima relatou que os abusos começaram quando ela tinha apenas sete anos, perdurando até os nove. O crime era praticado dentro da residência do então casal e também na casa da mãe do autor, durante o período em que ele mantinha um relacionamento amoroso com a irmã da criança.

“Verificamos que o indivíduo possuía um mandado de prisão decretado pela Justiça. Diante dos fatos, realizamos diligências para capturá-lo”, relatou o delegado.

Resistência

Ainda segundo Ubiratan, ao chegarem ao local, os familiares do indivíduo tentaram protegê-lo; contudo, após alguns minutos de conversa, ele foi identificado em um dos quartos da residência. O homem foi encaminhado à delegacia.

Ele responderá por estupro de vulnerável, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

