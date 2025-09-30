Levantamento

Levantamento do Instituto Patrícia Galvão revela que maioria das vítimas sofreu violência ainda na infância

Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (30) revela um dado alarmante: 15% das mulheres brasileiras já foram vítimas de estupro. O levantamento foi realizado pelo Instituto Patrícia Galvão em parceria com o Instituto Locomotiva.

Considerando a população feminina do país, o número representa cerca de 12,9 milhões de mulheres. A maioria sofreu a violência ainda na infância, antes dos 14 anos. Somente os casos ocorridos até os 13 anos de idade correspondem a 12% de todas as brasileiras — o equivalente a 10,4 milhões de vítimas.

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 25 de julho deste ano e ouviu 1.200 pessoas com 16 anos ou mais, em todas as regiões do Brasil. Os dados reforçam que o estupro de meninas e mulheres é uma realidade presente na vida de boa parte da população brasileira.

Estupro na infância é frequente e silenciado

Segundo o levantamento, 59% dos entrevistados conhecem alguma mulher estuprada até os 13 anos e 56% conhecem vítimas com 14 anos ou mais. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais.

O estudo mostra que o silêncio em torno da violência sexual na infância é comum: 6 em cada 10 vítimas estupradas quando meninas não contaram a ninguém. A maioria também não recebeu qualquer tipo de atendimento após o crime.

Entre as vítimas com menos de 13 anos, apenas 15% foram atendidas pela polícia e 9% pelo sistema de saúde. No caso das vítimas com 14 anos ou mais, os números são igualmente baixos: 11% receberam atendimento policial e 14% foram atendidas na rede de saúde.

Violência traz impactos diretos na vida das vítimas

A falta de assistência tem consequências graves. Entre os entrevistados que conhecem vítimas de estupro, 30% relataram casos de meninas que engravidaram após a violência, enquanto 26% mencionaram mulheres que passaram pela mesma situação.

Entre as mulheres entrevistadas que foram vítimas de estupro, 8% engravidaram, o que representa aproximadamente 1 milhão de brasileiras.

Gravidez infantil e direito ao aborto dividem opiniões

A pesquisa também apontou que 96% da população acredita que meninas de até 13 anos não têm preparo físico ou emocional para serem mães. Além disso, dois terços dos entrevistados consideram que elas não têm condições de decidir sobre a maternidade.

Ao serem questionados sobre a possibilidade de uma menina dessa idade querer ser mãe por vontade própria, 41% acreditam que qualquer gravidez nessa faixa etária é sempre resultado de estupro, enquanto 43% dizem que depende do caso.

Pela legislação brasileira, qualquer ato sexual com menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável, independentemente de consentimento.

Maioria das mulheres defende o direito ao aborto em casos de estupro

A pesquisa também abordou a questão do aborto legal. Segundo o levantamento, 7 em cada 10 mulheres gostariam de ter o direito legal de interromper uma gravidez resultante de estupro, e mais da metade afirma que optaria por essa interrupção em caso de violência sexual.

Além disso, 76% dos entrevistados são contra a prisão de mulheres que fizeram aborto, demonstrando empatia pelas vítimas e reconhecendo que há pouca informação disponível sobre o que a lei brasileira prevê sobre o tema.

(*) Com informações do SBT News

