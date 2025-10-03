Prisão

Polícia Civil recupera parte dos bens furtados, incluindo arma e relógios de alto valor.

Um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na quarta-feira (1º/10). Ele é investigado por invadir uma residência no conjunto Cophasa, bairro Nova Esperança, zona oeste, e furtar uma arma de fogo, 25 relógios avaliados em R$ 50 mil, celulares e dinheiro.

Investigação e prisão

Segundo o delegado Ivo Martins, as investigações começaram após os proprietários registrarem ocorrência. A análise das imagens de câmeras de segurança identificou a ação do suspeito.

“O indivíduo utilizou um alicate para desativar a cerca elétrica e adentrou a residência, furtando uma arma, R$ 2 mil, celulares e relógios avaliados em mais de 50 mil reais”, detalhou o delegado.

Inicialmente não identificado, o homem teve a imagem divulgada, e denúncias da população foram essenciais para sua localização. Ele foi encontrado em um motel no bairro Alvorada, zona oeste, após denúncia recebida pela 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Negativa e histórico do suspeito

Em interrogatório, o indivíduo negou a autoria, alegando ter apenas encontrado a mochila com os bens furtados, mas foi reconhecido pelas câmeras de segurança. O delegado destacou que ele possui cerca de 10 passagens por furto qualificado com modus operandi semelhante.

Parte do material furtado já foi recuperada e devolvida aos proprietários, incluindo acesso ao cofre, cuja chave ele sabia exatamente onde estava. As investigações continuam para apurar possível participação de outra pessoa no crime.

Procedimentos legais

O homem responderá por furto qualificado pela destruição de obstáculo e escalada e permanecerá à disposição da Justiça.

