Mandado foi cumprido pela Deaai após descumprimento de medidas socioeducativas

Um adolescente de 16 anos foi apreendido, na sexta-feira (3), por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), na rua Belo Horizonte, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Apreendido com drogas e balança de precisão

Segundo o delegado Luiz Rocha, o adolescente foi abordado no dia 23 de julho por policiais militares no bairro São José Operário, também na zona leste. Na ocasião, foram apreendidas porções de entorpecentes e uma balança de precisão.

“Ele foi apreendido em flagrante e encaminhado à delegacia, onde confessou a prática do ato infracional. O Juizado da Infância e Juventude Infracional aplicou medidas socioeducativas, que, no entanto, não foram cumpridas pelo adolescente”, informou o delegado.

Internação provisória foi determinada

Como o adolescente não cumpriu as medidas impostas, a Justiça expediu mandado de busca e apreensão com internação provisória, executado pela Deaai nesta sexta-feira.

Ele será encaminhado ao Centro Socioeducativo de Semiliberdade Masculino, onde ficará à disposição do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) e do Juizado da Infância e Juventude Infracional.

