Um homem identificado como Paulo Henrique, foi preso nesta sexta-feira (3), após matar a companheira Gleicimara de Oliveira, de 47 anos, no bairro Braga Mendes, Zona Leste de Manaus.
Segundo testemunhas, o casal discutia com frequência e, naquela ocasião, a mulher pediu que o suspeito se acalmasse, pois ele sofria de distúrbios mentais. No entanto, o pedido acabou irritando ainda mais Paulo Henrique.
O suspeito então estrangulou a vítima até a morte. Após o crime, ele confessou o ocorrido à própria irmã, que avistou o corpo da cunhada sem vida pela janela e acionou a polícia.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Equipes da perícia e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender à ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).
