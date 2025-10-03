Tecnologia

BugCity ganha destaque ao unir tecnologia aplicada ao cotidiano e maior engajamento público

Dados recentes mostram que o mercado global de cidades inteligentes deve crescer US$ 3,8 trilhões até 2030, refletindo a demanda crescente por soluções urbanas digitais e colaborativas. No Brasil, Florianópolis lidera o ranking Connected Smart Cities 2024, mas ainda há muito território a percorrer. É nesse contexto que o BugCity, sistema idealizado por Danilo Maciel, em Manaus, ganha destaque ao unir tecnologia aplicada ao cotidiano e maior engajamento público.

Buracos nas ruas, iluminação precária e lixo acumulado são problemas comuns no país que, em Manaus, agora podem ser denunciados de forma simples pelo WhatsApp (92 9 81011487). O cidadão envia uma mensagem relatando o problema da rua ou bairro, e o BugCity organiza as informações, gera um alerta georreferenciado no mapa interativo e o encaminha aos órgãos públicos responsáveis.

Segundo Danilo, a recepção foi surpreendente desde o início. “Começamos em um grupo de bairro no WhatsApp e, em pouco tempo, a iniciativa se espalhou para outras áreas da cidade. A população abraçou a ideia”, afirma.

As ocorrências mais frequentes envolvem buracos nas vias, falta de iluminação pública, coleta de lixo irregular, drenagem deficiente e acúmulo de entulho. Uma das principais vantagens do sistema é a rapidez no encaminhamento das demandas, permitindo que a prefeitura tenha acesso imediato aos problemas relatados e possa priorizar soluções conforme a urgência.

Apesar dos bons resultados junto à população, Danilo destaca que ainda falta apoio institucional. “Já iniciamos conversas com órgãos públicos, mas ainda não tivemos respostas concretas. Queremos mostrar que a plataforma pode ser uma aliada da gestão, fortalecendo a atuação conjunta com a sociedade”, explica.

A startup nasceu em Manaus, mas já foi testada em outras cidades e até em outros países, mostrando sua adaptabilidade. Em sete meses de operação, foram registradas centenas de ocorrências, o tempo de resposta em bairros periféricos diminuiu e a plataforma passou a subsidiar reuniões de planejamento urbano.

O modelo vai além da pavimentação e da limpeza: pode ser aplicado à saúde (agendamentos e filas), educação (problemas em escolas) e meio ambiente (monitoramento de queimadas e descarte irregular de resíduos). Para Danilo, a solução é uma forma prática de aproximar a população da gestão pública, conectando tecnologia, dados e participação cidadã para transformar a voz do cidadão em informação estratégica. “A ferramenta transforma a voz das pessoas em informação estratégica para a gestão urbana. É tecnologia a serviço da participação cidadã”, conclui.

Livoltek acelera expansão em Manaus e aposta em energia limpa

A aposta da Livoltek Power Brasil em Manaus começa a ganhar contornos estratégicos para além da simples instalação industrial. Desde julho de 2024, quando iniciou a operação em Manaus com um aporte inicial de R$ 70 milhões, a empresa vem se posicionando como um novo polo de tecnologia limpa e energia renovável na região.

Em um parque fabril de 18 mil metros quadrados no Distrito Industrial 1, a companhia já produz inversores e sistemas de carregamento para veículos elétricos, pavimentando o caminho para uma expansão robusta. Os planos incluem a construção de três novos galpões até 2026, ampliando a capacidade produtiva e gerando cerca de 300 empregos diretos e 700 indiretos.

A estratégia vai além do aumento de escala. A empresa estuda integrar a produção de baterias, adaptar processos para fabricar motores elétricos voltados a embarcações ribeirinhas e atuar em soluções de mobilidade elétrica e armazenamento de energia com alcance nacional. A meta é nacionalizar parte da produção de baterias até 2026, consolidando Manaus como base estratégica nesse segmento.

Viktória celebra 26 anos de operação, inaugurando nova sede em Manaus

Em um estado onde logística é sinônimo de sobrevivência e desenvolvimento, a Viktória Cargas e Despachos inaugurou, na noite de quinta-feira (2/10), sua nova sede em Manaus, com uma festa para convidados. A celebração marca os 26 anos de atuação da empresa e abre uma nova fase de expansão estratégica na Amazônia.

Com operações moldadas pelos desafios regionais, em que 80% dos municípios dependem de acesso fluvial ou aéreo, a companhia consolidou-se como elo essencial entre o Amazonas e o restante do país. Suas soluções combinam planejamento multimodal, segurança e agilidade para atender desde indústrias até setores de alto valor agregado, como cosméticos e eletroeletrônicos.

A nova sede faz parte de um plano mais amplo que inclui modernização da estrutura logística, criação de um centro de armazenagem, expansão de rotas e internacionalização das operações, com presença já consolidada nos EUA e previsão de entrada no Oriente Médio ainda em 2025.

A empresa também aposta em inteligência artificial para otimizar processos e lançará seu primeiro veículo 100% elétrico em Manaus, reforçando o compromisso com inovação e sustentabilidade em um território onde cada entrega é estratégica.

Grupo Info cresce com expansão estratégica e foco no consumidor

A Info Store celebrou seus 27 anos de atuação com a inauguração de sua maior unidade física, localizada na Avenida Torquato Tapajós, em Manaus. O novo espaço, com 1mil metros quadrados, foi aberto oficialmente na sexta-feira (3/10), marcando um passo importante na estratégia de expansão do grupo.

Fundada em 1998, a empresa começou suas atividades na capital amazonense e, a partir de 2004, iniciou um processo de expansão para outros estados da Região Norte. Hoje, o grupo conta com 12 lojas físicas, sendo 11 em Manaus e 1 em Boa Vista (RR). Classificada como empresa de grande porte, segundo dados da Econodata, a Info Store se consolidou como uma das principais referências em varejo de informática, tecnologia e eletroeletrônicos da Amazônia.

A nova unidade foi concebida para ampliar a experiência do consumidor, reunindo áreas dedicadas a eletrodomésticos inteligentes, tecnologia e segmento gamer. O espaço inclui quatro cozinhas montadas para demonstrações práticas, estações para montagem de computadores personalizados e a quinta assistência técnica própria da marca, reforçando a estratégia de oferecer serviços pós-venda mais completos.

Com a abertura, foram gerados mais de 20 novos empregos diretos em Manaus, evidenciando não apenas o crescimento da rede, mas também seu impacto econômico local.

Com fábrica em Manaus, Harman reformula operação no país para priorizar rastreabilidade e vendas diretas

A Harman, dona de marcas como JBL, AKG e Harman Kardon, está reposicionando sua estratégia no Brasil ao combinar produção local com um novo modelo de comercialização direta, em um movimento que busca fortalecer o controle da cadeia e combater o mercado cinza.

Com unidades industriais em Manaus e Nova Santa Rita (RS), a companhia comemora 15 anos de operação no país e destaca que a produção nacional permite ganhos logísticos, redução de custos e adaptação dos produtos às demandas regionais.

O passo seguinte está na distribuição. A Harman decidiu abandonar o modelo tradicional de venda via distribuidores e adotar um sistema direto com revendas especializadas e integradores, com foco no consumidor final. A estratégia inclui divisão do país em macroáreas, centros de demonstração tecnológica e múltiplas camadas de rastreabilidade, de números de série visíveis a registros digitais internos, além de ações contra revendedores irregulares.

Embora promissora, a transição traz desafios: aumento de custos operacionais, resistência de canais tradicionais e a necessidade de manter a confiança de lojistas e consumidores. Ainda assim, a companhia enxerga o Brasil como um laboratório estratégico para testar novos modelos de distribuição que poderão ser replicados em outros mercados emergentes.

Para analistas, trata-se de uma aposta de risco calculado, com potencial de elevar margens, reforçar a percepção de valor das marcas e reduzir a dependência de intermediários, sinal de uma indústria global que quer estar mais próxima do consumidor final.

RÁPIDAS & BOAS

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está com inscrições abertas até segunda-feira (6/10) para o ‘IV Inova Itacoatiara’, considerado um dos maiores eventos de inovação e empreendedorismo do interior do Amazonas. Com o tema ‘IA e empreendedorismo: transformando a Amazônia sustentável’, o evento ocorrerá entre os dias 6 e 9/10, no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), localizado na rua Acácio Leite, nº 3.726, bairro Santo Antônio. Segue link para inscrição (https://tinyurl.com/msrnbert).

Na quinta-feira (9/10), O Venturus, centro de tecnologia e inovação com três décadas de atuação no Brasil, irá sediar uma das etapas da ‘Amazonian Quantum Initiative (AQI) Manaus’, encontro internacional que une ciência de ponta, tecnologias quânticas e a riqueza do bioma amazônico em um só propósito: discutir o futuro da inovação em sintonia com a floresta.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) está com inscrições abertas até quinta-feira (9/10) para a quarta edição do ‘Future of Business – FOB Sebrae 2025’, evento digital que reúne especialistas do país para discutir o futuro no mundo dos negócios. Segue link para inscrição (fobsebrae.com.br).

