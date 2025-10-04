Manaus

Evento celebra o Dia Mundial da Ópera com estrelas do Brasil e da Coreia

A força e a delicadeza da voz de grandes tenores do Brasil e do mundo vão ressoar no coração da Amazônia em comemoração ao Dia Mundial da Ópera (25). Reconhecido como um dos mais importantes eventos de música lírica do Norte do país, o 14º Encontro de Tenores do Brasil acontece nos dias 25 e 26 de outubro, no Teatro Amazonas, e reúne nomes de destaque, como o sul-coreano Rim Park, o paranaense Vitório Scarpi e o goiano Eduardo Machado. Os artistas serão acompanhados pela Amazonas Filarmônica.

Mais que um concerto, o Encontro de Tenores será uma celebração da música lírica em sua forma mais pura e potente. O evento ocorre em uma data simbólica, o Dia Mundial da Ópera, e foi idealizado pelo tenor Miquéias William, que também se apresenta.

O palco histórico do Teatro Amazonas se transforma em um ponto de convergência de grandes talentos, sob a regência do maestro Otávio Simões. A noite também contará com a participação especial do ícone regional, David Assayag.

A curadoria artística do evento, liderada por Miquéias William, promove a união entre vozes consagradas do Brasil e do mundo, com o objetivo de emocionar o público e ampliar o acesso à música erudita.

“É uma honra para o Amazonas receber talentos deste calibre. A presença de um tenor coreano, de um premiado curitibano e de um nome forte de Goiás no mesmo palco, junto à nossa Filarmônica, só reforça que a música lírica é uma linguagem universal que nos conecta e emociona profundamente”, declara o anfitrião.

Estreia de Rim Park marca o Encontro de Tenores

Foto: Divulgação

A estreia do tenor Rim Park no Teatro Amazonas será um dos momentos mais aguardados. Com carreira internacional em ascensão, o artista passou por montagens na Itália e alcançou sucesso na Coreia do Sul.

“É uma grande honra estrear neste teatro histórico de ópera. Sinto-me emocionado por cantar em um lugar onde nunca estive antes. Prometo cantar como se não houvesse amanhã, dar o meu melhor ao público”, declarou.

O premiado tenor Vitório Scarpi, vencedor de concursos internacionais na Rússia e do prêmio de Melhor Tenor no Concurso Maria Callas, retorna ao Teatro Amazonas para uma apresentação histórica.

“Voltar a Manaus para o Encontro de Tenores é sempre especial. Este evento me abriu portas importantes e a energia do Teatro Amazonas é única. A expectativa é muito grande de retornar, aproveitar a companhia dos colegas e trabalhar com a Filarmônica do Amazonas e com o maestro Otávio Simões, com quem ainda não tive a oportunidade de cantar”, afirmou Scarpi.

Eduardo Machado leva a força do canto lírico goiano a Manaus

Fechando o trio de convidados, o tenor Eduardo Machado traz ao evento a força e tradição do canto lírico nacional. Associado à Companhia de Ópera de Goiás, já participou de montagens como A Flauta Mágica e do Festival de Ópera de Goiânia.

Atualmente, atua como diretor artístico do Ópera Estúdio e Teatro Musical na Escola Futuro de Goiás (EFG) em Artes Basileu França. Seu talento foi reconhecido no 23º Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas (2025), onde conquistou o 3º lugar na categoria masculina e ganhou a oportunidade de se apresentar no Encontro de Tenores.

Repertório promete encantar público manauara

Com duas noites de apresentações, o Encontro de Tenores reafirma a importância do Teatro Amazonas como um templo da música erudita no Brasil.

“O público pode esperar um repertório arrebatador, com as mais belas árias e canções”, garante Miquéias William.

Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 200 e estão disponíveis no site shopingressos.com.br.

Serviço – 14º Encontro de Tenores do Brasil

Data: 25 e 26 de outubro

25 e 26 de outubro Local: Teatro Amazonas, Manaus

Teatro Amazonas, Manaus Atrações: Rim Park (Coreia do Sul), Vitório Scarpi (PR), Eduardo Machado (GO)

Rim Park (Coreia do Sul), Vitório Scarpi (PR), Eduardo Machado (GO) Participação especial: David Assayag

David Assayag Orquestra: Amazonas Filarmônica

Amazonas Filarmônica Regência: Maestro Otávio Simões

Maestro Otávio Simões Idealização e promoção: Miquéias William

Miquéias William Ingressos: shopingressos.com.br

