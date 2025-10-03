A Prefeitura de Manaus promove neste sábado (4), uma grande ação social no shopping Phelippe Daou, Zona Norte da capital. O evento ocorre das 8h às 12h, em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), e visa oferecer atendimentos gratuitos e essenciais à população.
Serviços públicos mais próximos da comunidade
Segundo Marquinhos Maia, diretor do Departamento de Galerias Populares da Semtepi, o objetivo é aproximar os serviços públicos da população de forma prática e humanizada, além de impulsionar o comércio local.
“Nosso objetivo é levar cidadania para mais perto da comunidade, oferecendo atendimentos importantes de forma gratuita e acessível. É uma oportunidade para que muitas pessoas resolvam pendências e tenham acesso a serviços essenciais em um único local”, destacou.
Atendimentos gratuitos para todas as idades
A ação oferecerá uma ampla rede de serviços nas áreas de saúde, cidadania, consumo, beleza, orientação jurídica e assistência social. Veja alguns dos principais atendimentos:
- Orientação Jurídica: aposentadoria (rural e urbana), BPC/Loas, salário-maternidade, auxílio-reclusão e outros benefícios previdenciários
- Conselho Tutelar: orientação e encaminhamento
- Beleza: cortes de cabelo, design de sobrancelha, esmaltação
- Saúde: clínico geral, vacinação, testes rápidos (HIV, sífilis, hepatites B e C), farmácia e auriculoterapia
- Ótica Central: exame de vista com oftalmologista
- Cadastro Único/Bolsa Família: atualização, inclusão e orientações
- Alistamento Militar: masculino obrigatório e feminino voluntário (nascidas em 2007)
- Águas de Manaus e Amazonas Energia: emissão de faturas, negociação, tarifa social
- Sine Manaus: emissão da carteira de trabalho digital, cadastro de vagas e 2ª via da certidão de nascimento
- Procon e Semef: orientação ao consumidor, registros de reclamações
- IMMU: credenciamento de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência
- Cartório de Protesto: consulta de CPF/CNPJ e emissão de boleto para cancelamento
- Instituto Atletas do Pai: encaminhamentos para neurologista e ortopedista
Iniciativa reforça cidadania e movimenta o comércio
Além dos serviços gratuitos, a ação busca também gerar movimento no shopping popular e incentivar o comércio local, beneficiando trabalhadores, empreendedores e a comunidade da zona Norte.
(*) Com informações da assessoria
