Serviços

Evento promovido pela Prefeitura de Manaus oferece atendimentos essenciais neste sábado na zona Norte da cidade

A Prefeitura de Manaus promove neste sábado (4), uma grande ação social no shopping Phelippe Daou, Zona Norte da capital. O evento ocorre das 8h às 12h, em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), e visa oferecer atendimentos gratuitos e essenciais à população.

Serviços públicos mais próximos da comunidade

Segundo Marquinhos Maia, diretor do Departamento de Galerias Populares da Semtepi, o objetivo é aproximar os serviços públicos da população de forma prática e humanizada, além de impulsionar o comércio local.

“Nosso objetivo é levar cidadania para mais perto da comunidade, oferecendo atendimentos importantes de forma gratuita e acessível. É uma oportunidade para que muitas pessoas resolvam pendências e tenham acesso a serviços essenciais em um único local”, destacou.

Atendimentos gratuitos para todas as idades

A ação oferecerá uma ampla rede de serviços nas áreas de saúde, cidadania, consumo, beleza, orientação jurídica e assistência social. Veja alguns dos principais atendimentos:

Orientação Jurídica: aposentadoria (rural e urbana), BPC/Loas, salário-maternidade, auxílio-reclusão e outros benefícios previdenciários

aposentadoria (rural e urbana), BPC/Loas, salário-maternidade, auxílio-reclusão e outros benefícios previdenciários Conselho Tutelar: orientação e encaminhamento

orientação e encaminhamento Beleza: cortes de cabelo, design de sobrancelha, esmaltação

cortes de cabelo, design de sobrancelha, esmaltação Saúde: clínico geral, vacinação, testes rápidos (HIV, sífilis, hepatites B e C), farmácia e auriculoterapia

clínico geral, vacinação, testes rápidos (HIV, sífilis, hepatites B e C), farmácia e auriculoterapia Ótica Central: exame de vista com oftalmologista

exame de vista com oftalmologista Cadastro Único/Bolsa Família: atualização, inclusão e orientações

atualização, inclusão e orientações Alistamento Militar: masculino obrigatório e feminino voluntário (nascidas em 2007)

masculino obrigatório e feminino voluntário (nascidas em 2007) Águas de Manaus e Amazonas Energia: emissão de faturas, negociação, tarifa social

emissão de faturas, negociação, tarifa social Sine Manaus: emissão da carteira de trabalho digital, cadastro de vagas e 2ª via da certidão de nascimento

emissão da carteira de trabalho digital, cadastro de vagas e 2ª via da certidão de nascimento Procon e Semef: orientação ao consumidor, registros de reclamações

orientação ao consumidor, registros de reclamações IMMU: credenciamento de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência

credenciamento de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência Cartório de Protesto: consulta de CPF/CNPJ e emissão de boleto para cancelamento

consulta de CPF/CNPJ e emissão de boleto para cancelamento Instituto Atletas do Pai: encaminhamentos para neurologista e ortopedista

Iniciativa reforça cidadania e movimenta o comércio

Além dos serviços gratuitos, a ação busca também gerar movimento no shopping popular e incentivar o comércio local, beneficiando trabalhadores, empreendedores e a comunidade da zona Norte.

(*) Com informações da assessoria

