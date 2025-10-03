O Amazonas Shopping promove neste sábado (4) um evento de adoção pet, em parceria com o Instituto On Gato. A iniciativa será realizada no Pet Park, localizado no estacionamento, próximo à loja Marisa, das 16h às 17h30.
Durante o evento, cães resgatados estarão disponíveis para adoção. Todos os animais são entregues vacinados e vermifugados. Para adotar, os interessados devem apresentar RG, comprovante de residência e preencher um formulário fornecido pelo instituto.
A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, destaca que o shopping mantém o compromisso com ações que incentivam a adoção consciente.
“Para o público, essa é a oportunidade para encontrar um novo amigo e ter muitos momentos de diversão, mas sem esquecer que a adoção deve ser responsável, pois os animais exigem cuidados”, destaca.
Pet Park: espaço dedicado ao bem-estar animal
O Pet Park do Amazonas Shopping é o primeiro espaço pet em um centro de compras na região. O ambiente conta com circuito agility, com obstáculos, rampas, túneis, escadas e bastões. O espaço também possui cenários instagramáveis, bebedouro e área de convivência, decorado com temática pet.
O local está preparado para receber pets de pequeno e grande porte, oferecendo uma estrutura segura e divertida para os animais e seus tutores.
Horário de funcionamento do Pet Park
O Pet Park é aberto ao público e funciona conforme o horário do shopping:
- Segunda a sábado: das 10h às 22h
- Domingos e feriados: das 12h às 21h
Serviço — Evento de adoção pet
- Data: Sábado, 04 de outubro
- Horário: Das 16h às 17h30
- Local: Pet Park – Estacionamento do Amazonas Shopping (próximo à loja Marisa)
- Requisitos para adoção: RG, comprovante de residência e preenchimento de formulário
- Parceria: Instituto On Gato
- Entrada gratuita
