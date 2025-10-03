Instituto On Gato

Ação acontece das 16h às 17h30, com cães resgatados disponíveis para adoção responsável, em parceria com o Instituto On Gato

O Amazonas Shopping promove neste sábado (4) um evento de adoção pet, em parceria com o Instituto On Gato. A iniciativa será realizada no Pet Park, localizado no estacionamento, próximo à loja Marisa, das 16h às 17h30.

Durante o evento, cães resgatados estarão disponíveis para adoção. Todos os animais são entregues vacinados e vermifugados. Para adotar, os interessados devem apresentar RG, comprovante de residência e preencher um formulário fornecido pelo instituto.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, destaca que o shopping mantém o compromisso com ações que incentivam a adoção consciente.

“Para o público, essa é a oportunidade para encontrar um novo amigo e ter muitos momentos de diversão, mas sem esquecer que a adoção deve ser responsável, pois os animais exigem cuidados”, destaca.

Pet Park: espaço dedicado ao bem-estar animal

O Pet Park do Amazonas Shopping é o primeiro espaço pet em um centro de compras na região. O ambiente conta com circuito agility, com obstáculos, rampas, túneis, escadas e bastões. O espaço também possui cenários instagramáveis, bebedouro e área de convivência, decorado com temática pet.

O local está preparado para receber pets de pequeno e grande porte, oferecendo uma estrutura segura e divertida para os animais e seus tutores.

Foto: Divulgação

Horário de funcionamento do Pet Park

O Pet Park é aberto ao público e funciona conforme o horário do shopping:

Segunda a sábado: das 10h às 22h

das 10h às 22h Domingos e feriados: das 12h às 21h

Serviço — Evento de adoção pet

Data: Sábado, 04 de outubro

Sábado, 04 de outubro Horário: Das 16h às 17h30

Das 16h às 17h30 Local: Pet Park – Estacionamento do Amazonas Shopping (próximo à loja Marisa)

Pet Park – Estacionamento do Amazonas Shopping (próximo à loja Marisa) Requisitos para adoção: RG, comprovante de residência e preenchimento de formulário

RG, comprovante de residência e preenchimento de formulário Parceria: Instituto On Gato

Instituto On Gato Entrada gratuita

