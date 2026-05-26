Atenção consumidor

Reajuste aprovado pela Aneel começou a valer nesta terça-feira (26) para clientes da Âmbar Energia

A conta de energia elétrica ficou mais cara no Amazonas a partir desta terça-feira (26), após reajuste aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O aumento atinge mais de 1 milhão de consumidores atendidos pela Âmbar Energia em todo o Estado.

Para os consumidores de baixa tensão, como residências, pequenos comércios e propriedades rurais, o reajuste será de 3,79%. Já para os clientes residenciais da categoria B1, que inclui casas, apartamentos e condomínios, o aumento ficou em 3,77%.

Os consumidores de média e alta tensão, como indústrias, hospitais, shoppings e grandes estabelecimentos comerciais, terão um reajuste maior, de 13,24%.

Considerando todas as categorias, o reajuste médio da tarifa de energia no Amazonas ficou em 6,58%.

Segundo a Aneel, o aumento não foi ainda maior por causa da antecipação de R$ 735 milhões em recursos da repactuação de cotas de Uso de Bem Público (UBP), medida prevista na Lei nº 15.235/2025, que ajudou a diminuir o impacto nas tarifas.

O reajuste da conta de energia acontece anualmente e segue regras previstas no contrato de concessão das distribuidoras de energia elétrica.

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