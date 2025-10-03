PF

Polícia Federal apreende droga e celular durante inspeção de bagagem no Aeroporto Eduardo Gomes.

Uma mulher foi presa no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, nesta sexta-feira (3/10), ao tentar levar 13 kg de maconha em uma mala para Guarulhos, em São Paulo.

Durante inspeção de rotina no setor de bagagens, policiais federais encontraram pacotes da droga na mala despachada pela passageira. O celular da mulher também foi apreendido.

Ela foi conduzida à Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, onde permanece à disposição da Justiça.

