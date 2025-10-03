Programa

Programa oferece 10 mil vagas para Carteira Nacional de Habilitação gratuita na capital e interior.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) divulgou, nesta sexta-feira (03/10), as listas dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) para os contemplados da segunda fase de 2025 do projeto “CNH Social”, na capital e interior, para iniciar o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuita.

As listas estão disponíveis no site do programa “Detran Cidadão” (detrancidadao.am.gov.br/selecionados-segunda-fase-cnh-2025), onde constam os nomes dos candidatos que entregaram sua documentação em tempo hábil, e os nomes e contatos dos CFCs. Ao todo, esta fase do projeto “CNH Social” disponibilizou 7 mil vagas no interior e 3 mil na capital, totalizando 10 mil vagas.

Ao localizar seu nome, a pessoa contemplada poderá entrar em contato com o CFC responsável para ter ciência de quando irá começar o processo de habilitação.

Para ter acesso a mais informações sobre os Centros de Formação de Condutores da capital e interior, o contemplado deverá acessar os links dos CFCs credenciados na capital (detran.am.gov.br/tipos-de-credenciado/capital/) e no interior (detran.am.gov.br/tipos-de-credenciado/interior/), disponíveis no site do Detran-AM, e então procurar o nome do CFC responsável pelo seu processo. Estão disponíveis informações como endereço, e-mail, contatos e CNPJ dos CFCs.



