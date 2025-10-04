Montaria

O torneio, que ocorre no Parque Multiuso Dr. Eurípedes Ferreira Lins, segue até domingo (5).

Inicia nesta sexta-feira (3), a competição de rodeio na 47ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror). O evento começa a partir das 20h30 e segue até domingo (5), com entrada e estacionamento gratuito.

A competição ocorre no Parque Multiuso de Exposição Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins, situado na BR-174, quilômetro 2, em Manaus. O rodeio, tradicionalmente reconhecido como símbolo de cultura, coragem e integração no campo, reúne 22 competidores renomados, apresentações de montaria em touros e cavalos, além de atrações especiais que celebram a força do agronegócio amazonense.

“O rodeio é uma das atrações mais esperadas da Expoagro. É um espaço onde celebramos não apenas o talento dos competidores, mas também a união das famílias e o fortalecimento da cultura do nosso Estado”, destacou o secretário da Sepror, Daniel Borges.

A programação conta com shows culturais, praça de alimentação e espaços voltados para toda a família, reforçando o caráter inclusivo e popular do evento, valorizando a tradição rural, incentivando o turismo e movimentando a economia regional.

O presidente da Associação dos Cowboys, Eventos, Feiras e Produtores do Estado do Amazonas (Acefepam) e coordenador do rodeio, Antônio Ferreira, convida a todos para celebrar uma das maiores competições de rodeio do norte.

“Convidamos toda a população amazonense para prestigiar essas três noites de rodeio, com os melhores peões da região norte, do Nordeste e do estado do Amazonas, também ocorrerá o Show Pirotécnico no meio da arena com a queima de fogos, venha com amigos e toda família curtir o rodeio da 47ª Expoagro”, ressalta Antônio Ferreira

Expoagro 2025

O evento visa promover oportunidades aos produtores rurais a fazerem negócios e conhecerem novas tecnologias para fortalecer o setor primário no estado, além de proporcionar um ambiente rural para o público da cidade.

Considerada a casa do produtor rural e o maior evento de agronegócio sustentável do Amazonas, a 47ª Expoagro estima gerar aproximadamente R$ 230 milhões em negócios, com expectativa de receber 260 mil pessoas durante os oito dias de evento.

