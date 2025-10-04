Concurso

Saiba como se inscrever para professor, pedagogo e técnico. Inscrições de 6 de outubro a 5 de novembro!

A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) publicou no Diário Oficial do Município, na sexta-feira (3), o edital do concurso público da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que pode ser acessado nos endereços eletrônicos: semad.manaus.am.gov.br, dom.manaus.am.gov.br e http://www.institutoconsulplan.org.br.

O certame oferece 1.500 vagas, sendo 1.000 para chamamento imediato e 500 para cadastro reserva. As oportunidades são para diversos cargos da área da educação:

Profissionais do Magistério: Professores e Pedagogos.

Professores e Pedagogos. Nível Superior: Analistas.

Analistas. Nível Médio: Técnicos.

Os salários variam de R$ 2.677,95 a R$ 5.300,57, com cargas horárias de 20 a 40 horas semanais. O edital também reserva 5% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs).

Inscrições e Provas do Concurso Semed

As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br). O prazo de inscrição começa às 15h de segunda-feira, 6 de outubro, e vai até as 15h de 5 de novembro.

Taxa de Inscrição: R$ 100 (nível médio) e R$ 135 (nível superior).

R$ 100 (nível médio) e R$ 135 (nível superior). Limitação: Cada candidato pode se inscrever em até dois cargos/especialidades, desde que as provas ocorram em turnos distintos.

As provas objetivas de múltipla escolha acontecem em Manaus no dia 7 de dezembro de 2025, com quatro horas de duração:

Nível Médio: Manhã (fechamento dos portões às 8h).

Manhã (fechamento dos portões às 8h). Nível Superior: Tarde (fechamento dos portões às 14h30).

A Semad conduziu todo o processo operacional, garantindo a transparência do concurso, conforme explicou o secretário Célio Guedes. A convocação dos aprovados será imediata, visando a integração dos novos profissionais ao início do ano letivo de 2026, destacou o secretário de Educação, Júnior Mar.

O edital completo está disponível nos portais da Semad, DOM e Consulplan.