A vítima foi encontrada em decomposição na Zona Sul de Manaus. Polícia Civil investiga o caso.

Um corpo foi localizado neste sábado (4) no Rio Negro próximo à balsa da Panair, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus. A vítima estava em avançado estado de decomposição e sem a cabeça.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o resgate. Após a retirada do corpo, ele foi levado ao Batalhão Fluvial e, em seguida, encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de identificação e perícia.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou motivação do crime e a identidade da vítima.

