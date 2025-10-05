Luta

utador venceu Magomed Ankalaev em apenas 80 segundos e retomou o título dos meio-pesados em Las Vegas.

O brasileiro Alex Poatan Pereira brilhou mais uma vez no octógono e recuperou o cinturão dos meio-pesados do UFC com um nocaute impressionante. Na madrugada deste domingo (5), em Las Vegas, Poatan derrotou o russo Magomed Ankalaev por nocaute técnico em apenas 80 segundos de luta.

Desde o início, o brasileiro mostrou foco e agressividade. Avançou sobre Ankalaev, conectou um cruzado de direita potente e, ao perceber que o adversário estava atordoado, impediu uma tentativa de queda. Em seguida, partiu para o ground and pound, aplicando uma sequência devastadora de golpes e cotoveladas que obrigou o árbitro a encerrar o confronto.

Histórico de conquistas

Essa é a segunda vez que Poatan conquista o cinturão dos meio-pesados. A primeira foi em 2023, ao derrotar Jiri Prochazka, título que ele defendeu com sucesso em três ocasiões — contra Jamahal Hill, Prochazka novamente e Khalil Rountree Jr.

Em março deste ano, Poatan havia perdido o cinturão para Ankalaev por decisão unânime, após uma luta em que admitiu não estar em boas condições físicas. Desta vez, ele entrou no octógono determinado a mudar a história.

Noite de redenção

A vitória foi marcada por uma atuação impecável, que resgatou o domínio do brasileiro na divisão dos meio-pesados. O triunfo consolida Alex Poatan como um dos maiores nomes do MMA atual e reacende sua trajetória vitoriosa dentro do UFC.

VÍDEO

*Com informações da CNN

Lei mais:

Peso-pena Zé Delano luta para ser o próximo brasileiro no UFC