CONFUSÃO EM CAMPO

Atacante da seleção de Portugal afirmou que tentou defender um companheiro e negou intenção de machucar o rival chileno durante a confusão.

O atacante Rafael Leão, da seleção de Portugal, usou as redes sociais para se pronunciar após a expulsão no amistoso contra o Chile, disputado no sábado. Segundo o jogador, ele agiu para defender um companheiro de equipe e não tinha a intenção de machucar o adversário.

“Relativamente à minha expulsão, simplesmente quis proteger o meu colega, nunca com a intenção de magoar o adversário”, escreveu o atacante.

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A confusão aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o lateral João Cancelo sofreu uma falta próximo à linha de fundo e iniciou uma discussão com o chileno Faúndez. Em seguida, o zagueiro Iván Román entrou na confusão e empurrou o jogador português.

Diante da situação, Rafael Leão reagiu imediatamente. O atacante atingiu o defensor chileno com um soco, e o jogador caiu no gramado. Logo depois, a arbitragem analisou o lance e expulsou os dois atletas com cartão vermelho direto.

Portugal vence antes da estreia no Mundial

Apesar da confusão, Portugal venceu o amistoso por 2 a 1. Bruno Fernandes e Gonçalo Guedes marcaram os gols da equipe portuguesa. Já Cepeda descontou para os chilenos.

Além disso, a partida serviu como o último teste de Portugal antes da estreia na Copa do Mundo.

A seleção portuguesa está no grupo K do Mundial, ao lado de Colômbia, Uzbequistão e República Democrática do Congo. Já o Chile ficou fora da Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva e, por isso, não disputará os torneios de 2018, 2022 e 2026.

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