Último dia da feira terá atrações culturais, exposição de animais e produtos regionais em Manaus.

A 47ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro 2025) encerra neste domingo (05/10) com uma programação especial voltada para toda a família. As atividades acontecem das 9h às 00h, no Parque Multiuso de Exposição Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins, localizado no km 2 da BR-174, rodovia que liga Manaus a Boa Vista.

Considerado o maior evento de agronegócio sustentável do Amazonas, a Expoagro reúne exposição de animais, vendas de máquinas agrícolas, parque de diversões e comercialização de produtos regionais, como comidas típicas e artesanatos. A feira começou no dia 28 de setembro e chega ao fim com destaque para a integração entre produtores, expositores e visitantes.

Importância para os produtores

O produtor de mel André Leite, da Feira do Mel, participa há 35 anos da Expoagro e considera o evento essencial para o crescimento dos negócios.

“É o momento mais esperado do ano. A Expoagro é tradição na nossa família e uma oportunidade única para divulgar nossos produtos”, afirmou.

A expositora Heloiza Marinho, representante da Associação Sempre Viva Patroas do Agro, estreou nesta edição e destacou o impacto positivo:

“A feira tem sido uma excelente oportunidade para ampliar nossa visibilidade e fortalecer a agricultura familiar.”

Sucesso de público

O penúltimo dia foi marcado por grande movimentação. Famílias aproveitaram as atrações culturais e os espaços de exposição.

O autônomo Augusto David levou os filhos para conhecer as novidades:

“Os animais encantam as crianças, mas os stands de maquinários e carros também chamam atenção. É um diferencial grande.”

A estudante Klivia Pereira participou pela primeira vez da feira e estava animada para acompanhar o rodeio:

“A expectativa é imensa. Já tinha visto pela TV, mas estar aqui é diferente.”

Programação do último dia

As atividades no parque acontecem das 9h às 00h, com:

Café da manhã regional

Exposição de animais

Venda de produtos da agricultura familiar

Artesanato e entretenimento

A Arena de Rodeio inicia às 20h30, enquanto o palco Artistas da Terra começa às 17h e segue até o encerramento.

