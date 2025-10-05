Nota

Sistema está em implantação e será usado apenas em casos de risco imediato à vida.

A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec) informou que o alerta sonoro de emergência não foi acionado durante a forte chuva, registrada na tarde deste domingo (5), na capital amazonense, porque o sistema ainda está em fase de entrega e implantação gradual no município.

O sistema de alerta sonoro será utilizado exclusivamente em situações críticas, quando houver risco imediato à vida e necessidade de evacuação urgente de áreas vulneráveis. Em casos de chuvas intensas ou alagações pontuais, a comunicação ocorre por mensagens de SMS (para quem está cadastrado), além de redes sociais oficiais e grupos comunitários de WhatsApp.

Trata-se de uma tecnologia nova em Manaus e está, atualmente, em fase de entrega, implantação e testes. A chuva registrada neste domingo foi intensa e concentrada em um curto período, mas não configurou o cenário necessário para o acionamento do alarme. A Sepdec segue com servidores implantados nas bases e equipes em treinamento para operar o sistema de forma integrada com órgãos estaduais e federais.

Segundo dados do monitoramento meteorológico, o maior volume de chuva foi registrado na zona Sul de Manaus, especialmente na região do bairro Santa Luzia, com 49 milímetros de precipitação. A ocorrência foi acompanhada de ventos fortes e tempestade localizada, provocando alagamentos pontuais decorrentes do transbordamento de igarapés, acúmulo de lixo e obstrução de bueiros.

A Sepdec segue com equipes de plantão acompanhando as áreas afetadas e reforça a orientação para que a população evite o descarte irregular de resíduos em vias públicas e igarapés, prática que agrava os impactos das chuvas.

Aviso por SMS

Para receber avisos por SMS, o cidadão deve enviar um SMS para 40199 com o CEP da residência. Após o envio, o sistema confirma o cadastro e passa a encaminhar alertas e recomendações preventivas sempre que houver previsão de chuva forte ou risco de ocorrência. O serviço é gratuito e funciona em todas as operadoras.

Em caso de emergência, a Defesa Civil de Manaus pode ser acionada pelo número 199 (24 horas).

Leia mais:

Prefeito David Almeida apresenta novo sistema de alertas da Defesa Civil em Manaus