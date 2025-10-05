Paralisação

Categoria ameaça paralisar ônibus a partir de quarta-feira (8) se salários não forem pagos até terça.

Os rodoviários de Manaus podem paralisar as atividades novamente nesta semana. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Coletivo Urbano e Rodoviário de Manaus e Região Metropolitana (STTRCUR) anunciou, no sábado (4), que a categoria entrará em greve geral a partir da 0h01 de quarta-feira (8), caso os salários não sejam pagos até terça-feira (7).

Segundo o sindicato, a paralisação será por tempo indeterminado. A decisão ocorre diante dos constantes atrasos no pagamento de salários, que, segundo a categoria, têm prejudicado diretamente os trabalhadores do transporte coletivo.

“A greve é uma medida extrema, mas necessária, diante da falta de regularidade no cumprimento das obrigações salariais por parte das empresas”, informou o STTRCUR em nota.

Nos últimos meses, as paralisações dos rodoviários têm se tornado frequentes e impactado milhares de passageiros da capital amazonense. Em setembro, por exemplo, a categoria realizou dois dias de greve, com paralisações em avenidas de Manaus e recolhimento de ônibus para as garagens. O movimento foi encerrado após um acordo firmado em audiência no Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

Caso não haja o pagamento até o quinto dia útil — nesta terça-feira —, a circulação dos ônibus será completamente suspensa a partir de quarta-feira, afetando toda a rede de transporte público da cidade.

