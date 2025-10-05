Prisão

Polícia Militar e Civil do Amazonas reforçam segurança após crimes registrados no município.

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido suspeitos de envolvimento em um incêndio criminoso contra patrimônio público em Envira, a 1.208 quilômetros de Manaus. A ação foi realizada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), com apoio do 10º Grupamento de Polícia Militar (GPM), na madrugada deste domingo (05/10). Um dos adultos confessou também a autoria de dois homicídios no município.

Por volta da 1h, as equipes receberam denúncia anônima sobre o paradeiro do suspeito apontado como autor do incêndio. Durante as diligências no bairro Concórdia, foi apreendido um adolescente de 15 anos, que admitiu a participação e indicou outros envolvidos.

Em continuidade à operação, foi preso um jovem de 18 anos, que confessou o incêndio e os homicídios. O terceiro suspeito, de 40 anos, foi detido no mesmo bairro, apontado como responsável por fornecer a motocicleta utilizada na ação criminosa. Todos foram encaminhados à 66ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Reforço da segurança em Envira

Após os crimes, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) deslocou 20 policiais para reforçar o policiamento na cidade. Entre eles, 16 da PMAM, incluindo equipes especializadas de Manaus, Eirunepé e Guajará, além de quatro policiais da Polícia Civil (PC-AM), atuando com Core e DPI.

Outras ações recentes da PMAM e PC-AM

Em 1º/10, um homem foi preso por tráfico de drogas, com apreensão de 162 porções de maconha, R$ 152 e três celulares. No dia seguinte, houve revista na carceragem da delegacia, reforçando a segurança e o restabelecimento da ordem pública.

Denúncia e orientação à população

A PM-AM orienta que qualquer suspeita de ação criminosa seja informada imediatamente pelo disque denúncia 190, garantindo sigilo absoluto ao denunciante.

