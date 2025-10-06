Apreensão

Os pescados não possuíam documentação de origem nem autorização de transporte emitida pelo Ibama.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu, na madrugada desta segunda-feira (6), aproximadamente 240 quilos de pirarucu durante uma fiscalização em uma embarcação. A ação ocorreu na Base Fluvial Arpão 2, nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus) e resultou na prisão de um homem de 43 anos, pelo transporte ilegal do pescado.

A equipe policial da Base Arpão 2, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), realizou a abordagem na embarcação Arafer IX. Durante a fiscalização, foram encontrados no interior do ferry boat, cinco pirarucus inteiros.

Após procedimentos, foi constatado que os pescados não possuíam documentação de origem nem autorização de transporte emitida pelo Ibama.

O responsável pela embarcação, foi detido pela prática de crime ambiental previsto no artigo 34 da Lei nº 9.605/98 (transportar espécimes em desacordo com a Guia de Trânsito para Pescado – Ibama).

Os pirarucus apreendidos foram doados à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, de Coari.

Leia mais:

Manejadores de pirarucu recebem treinamento em rastreabilidade