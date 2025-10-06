Resultado

Indicadores apontam também a continuidade nos resultados positivos na geração de empregos

O Polo Industrial de Manaus (PIM) faturou o montante de R$ 147,69 bilhões entre janeiro e agosto de 2025, o que representa aumento de 10,4% em relação ao valor faturado em igual período do ano passado (R$ 133,73 bilhões). Em dólar, o faturamento do PIM nos oito primeiros meses deste ano totalizou US$ 26.11 bilhões.

Os indicadores de desempenho do PIM até o mês de agosto apontam também a continuidade nos resultados positivos na geração de empregos. Em agosto, o PIM empregou 129.955 trabalhadores, entre efetivos, temporários e terceirizados, o que indica aumento de 1,31% em relação ao resultado de julho (128.276 trabalhadores) e de 2,41% em relação a agosto de 2024 (126.893 trabalhadores). A média mensal de empregos do PIM em 2025, até agosto, é de 131.569 trabalhadores – 8,58% superior à média mensal em igual período de 2024 (121.176 trabalhadores).

Segmentos e produtos

Os principais subsetores do PIM em participação do faturamento nominal, até agosto, foram Bens de Informática (21,15% de participação), Duas Rodas (20,08%), Eletroeletrônico (16,61%), Químico (10,05%), Mecânico (9,04%), Termoplástico (8,84%) e Metalúrgico (7,95%). Já em termos de crescimento de faturamento na comparação entre janeiro e agosto de 2025 com igual período do ano passado, pode-se destacar, principalmente, o desempenho do Polo de Duas Rodas, com crescimento de 21,83%; Madeireiro, com crescimento de 40,1%; e Vestuário e Calçados, com crescimento de 40,81%.

Algumas linhas de produção que estiveram aquecidas no período de janeiro a agosto deste ano incluíram as motocicletas, motonetas e ciclomotos, com 1.427.511 unidades produzidas e aumento de 15,81%; monitores com tela de LCD, para uso em informática, com 2.373.875 unidades e aumento de 16,31%; condicionadores de ar do tipo split system, com 4.223.853 unidades e aumento de 10,95%; bicicletas, inclusive, elétricas, com 315.162 unidades e aumento de 20,61%; e relógios de pulso e de bolso, com 5.622.201 unidades e aumento de 34,43%.

Avaliação

De acordo com o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, o crescimento no faturamento do PIM acima de 10% e, principalmente, a manutenção de uma média de empregos superior a 131 mil trabalhadores demonstram a solidez do ambiente de negócios da região. “É o resultado direto da dedicação da nossa classe empresarial e da nossa força de trabalho, aliado à segurança jurídica que o modelo Zona Franca de Manaus, apoiado pelo Governo Federal, proporciona. Estamos no caminho certo para fechar 2025 com um balanço extremamente positivo para a Amazônia e para o Brasil”, afirmou.

(*) Com informações da assessoria