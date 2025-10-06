Homicídio

Corpo apresentava sinais de violência com estaca e pedras; caso está sob investigação.

Com marcas de espancamento de estaca e pedras, o corpo de um homem foi encontrado na tarde desta segunda-feira (6), no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. A vítima foi identificada como Elias Rodrigues Correia, de 24 anos, guardador de carros.

Segundo relatos de um colega de profissão, Elias foi visto pela última vez na noite anterior, consumindo bebidas alcoólicas com um amigo na praia da Ponta Negra, antes de desaparecer.

Agentes da Guarda Municipal encontraram o corpo na Alameda Alaska. A vítima apresentava diversos hematomas e sinais de agressão, indicando que foi espancada com pedras e uma estaca.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia para identificar a causa exata da morte.

O caso pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que vai apurar as circunstâncias do crime e identificar os autores da agressão.

