Agressão

Suspeito invadiu casa da vítima e atacou mulher na zona centro-oeste

Publicado em 24 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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A Polícia Civil do Amazonas prendeu, nesta sexta-feira (24/04), um homem de 23 anos acusado de invadir a casa da ex-companheira e agredi-la com um capacete em Manaus. A prisão ocorreu no bairro Da Paz, na zona centro-oeste da capital.

Além disso, ele responderá pelos crimes de ameaça, injúria e lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Suspeito invadiu residência da vítima

De acordo com a investigação da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher Centro-Sul, o caso aconteceu no domingo (19/04), por volta das 21h.

Segundo a vítima, o suspeito entrou no imóvel sem autorização ao perceber que a porta estava aberta. Em seguida, ele pegou o celular da mulher e foi até o quarto.

Homem atacou vítima com celular e capacete

Logo depois, o agressor arremessou o aparelho celular contra o rosto da vítima duas vezes.

Na sequência, ele utilizou um capacete de motocicleta para golpeá-la na cabeça cerca de três vezes. Como resultado, a mulher sofreu hematomas visíveis.

Agressões continuaram com ameaças e injúrias

Após os ataques físicos, o suspeito ainda ameaçou e insultou a ex-companheira.

Conforme relato da vítima, as agressões ocorreram diante de um histórico recente de separação. O casal manteve relacionamento por aproximadamente sete anos e tem dois filhos.

Suspeito fica à disposição da Justiça

Depois de cumprir o mandado de prisão, a polícia encaminhou o homem para os procedimentos legais.

Agora, ele permanece à disposição do Poder Judiciário.

Polícia reforça combate à violência contra a mulher

A Polícia Civil destacou a importância de denunciar casos de violência doméstica.

Além disso, reforçou que vítimas podem procurar delegacias especializadas para solicitar medidas protetivas e registrar ocorrências.

Assim, denúncias rápidas ajudam a interromper ciclos de violência e ampliar a proteção às vítimas.

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