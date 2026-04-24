Violência Doméstica

Suspeito morde vítima durante discussão e Justiça decreta prisão preventiva

Publicado em 24 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Piracaia (SP) – Um homem agrediu brutalmente a companheira e arrancou parte da orelha dela com uma mordida durante uma discussão em um restaurante. O caso aconteceu na madrugada de domingo (19) e gerou revolta na cidade do interior de São Paulo.

Discussão termina em agressão grave

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 25 anos, estava em um estabelecimento na Vila dos Artistas quando o companheiro iniciou a discussão.

Primeiro, ele questionou a demora da mulher no banheiro. Em seguida, ao ouvir que havia fila, perdeu o controle e partiu para a agressão.

Nesse momento, o homem mordeu a orelha da vítima e causou mutilação parcial.

Vítima recebe atendimento médico imediato

Logo depois do ataque, pessoas que estavam no local prestaram socorro à mulher.

Em seguida, a equipe levou a vítima para a Santa Casa de Piracaia, onde médicos realizaram sutura e aplicaram sete pontos.

Polícia prende suspeito ainda no dia do crime

Após o ocorrido, a Guarda Civil Municipal iniciou buscas e localizou o agressor no mesmo dia.

Os agentes prenderam o suspeito em flagrante e o encaminharam à delegacia.

Justiça decreta nova prisão preventiva

Apesar da prisão inicial, o homem acabou liberado. No entanto, a Justiça analisou o caso e decretou a prisão preventiva na quarta-feira (22).

Assim, as autoridades voltaram a deter o suspeito.

Histórico de violência agrava situação

Durante depoimento, a vítima afirmou que já sofreu outras agressões no relacionamento.

Além disso, ela informou que possui registros que comprovam episódios anteriores de violência.

Caso é tratado como violência doméstica

A polícia enquadrou o crime como violência doméstica e lesão corporal qualificada.

Agora, o suspeito permanece à disposição da Justiça enquanto o caso segue em investigação.

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