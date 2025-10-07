Provas

Cartão está disponível no site da universidade e traz informações sobre local e horário das provas.

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) disponibilizou, nesta segunda-feira (6/10), a consulta ao cartão de convocação para os candidatos inscritos no Vestibular 2025, acesso 2026, e no Sistema de Ingresso Seriado (SIS).

O cartão contém informações sobre o local e horário da prova e está disponível no portal oficial da UEA (www.uea.edu.br). O acesso é feito por meio do número do CPF do candidato.

Os participantes devem ficar atentos ao cronograma dos exames. As provas do SIS (Acompanhamento I, II e III) ocorrerão no dia 26 de outubro. Já as provas do Vestibular 2025 serão realizadas em dois dias:

27 de outubro – Conhecimentos Gerais

– Conhecimentos Gerais 28 de outubro – Conhecimentos Específicos e Redação

O resultado final está previsto para o dia 5 de dezembro de 2025.

Ao todo, a universidade oferece 3.813 vagas para cursos de graduação nas unidades da capital e do interior. Desse total:

1.559 vagas são destinadas ao Vestibular (818 para Manaus e 741 para os demais municípios);

são destinadas ao Vestibular (818 para Manaus e 741 para os demais municípios); 2.254 vagas são para o SIS (1.179 para a capital e 1.051 para o interior).

