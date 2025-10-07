IMMU

Fiscalização do IMMU flagrou veículo com pneus em más condições, janela quebrada e condutor sem habilitação.

Um micro-ônibus Executivo irregular foi apreendido nesta terça-feira (7) após ser flagrado com diversas infrações de segurança durante fiscalização do Setor de Operações de Transportes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

O veículo foi abordado na avenida Torquato Tapajós, zona Oeste de Manaus, após a equipe de fiscalização perceber que uma das janelas estava quebrada.

Durante a vistoria, os fiscais constataram que o micro-ônibus circulava com mais de um pneu em péssimas condições, com arames expostos, além de ser conduzido por motorista sem CNH.

O chefe de Fiscalização de Transportes do IMMU, Waldir Souza, destacou a importância das operações:

“Essas fiscalizações são fundamentais para garantir a segurança dos usuários e coibir o transporte irregular. A Prefeitura de Manaus segue intensificando as ações para que apenas veículos em boas condições e condutores habilitados circulem pela cidade”.

Diante das irregularidades, o micro-ônibus foi removido para o parqueamento do IMMU e o responsável autuado conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A ação integra as operações contínuas da Prefeitura de Manaus para garantir a segurança dos passageiros e combater o transporte irregular na capital.

Leia mais

Operação apreende ‘Amarelinhos’ irregulares na Zona Leste de Manaus

VÍDEO: ‘Amarelinho’ destrói poste, quase cai em barranco e deixa Nova Cidade sem energia