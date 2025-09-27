Acidente

Veículo do transporte alternativo bateu em poste de iluminação pública na avenida Curação; este é o segundo acidente em três dias.

Na noite desta sexta-feira (26/9), um micro-ônibus do transporte alternativo, conhecido como “Amarelinho”, colidiu violentamente contra um poste de iluminação pública na avenida Curação, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Não há informações sobre vítimas.

De acordo com informações, o veículo seguia em alta velocidade no momento do acidente. O impacto foi tão forte que destruiu o poste e rompeu cabos de alta tensão, que ficaram espalhados pela via. Parte do bairro ficou sem energia elétrica. O micro-ônibus por pouco não caiu em um barranco próximo

Equipes da Amazonas Energia foram acionadas para realizar a substituição do poste e restabelecer o fornecimento de energia elétrica na região.

Esse é o segundo acidente envolvendo um Amarelinho na avenida Curação em menos de três dias. Na última quarta-feira (24/9), outro micro-ônibus colidiu com uma caçamba, deixando 10 pessoas feridas.

VÍDEO:

'Amarelinho' destrói poste, quase cai em barranco e deixa bairro Nova Cidade sem energia pic.twitter.com/ffDLz4Ohkw — Portal Em Tempo (@portalemtempo) September 27, 2025

Leia mais:

‘Amarelinho’ colide com caçamba e deixa passageiros feridos em Manaus