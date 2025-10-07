Internacional

Prédio em construção desaba no centro de Madri, deixando ferido grave e quatro desaparecidos

Um prédio em construção no centro de Madri, Espanha, desabou parcialmente na terça-feira (7), deixando ao menos uma pessoa gravemente ferida e quatro desaparecidas, de acordo com a mídia local.

O Gabinete de Emergências de Madri informou na rede social X que equipes de resgate atuam após o “desabamento de vários andares de um prédio em construção”.

Equipes de resgate atuam no local

Imagens divulgadas mostram bombeiros e policiais trabalhando ao redor do prédio, enquanto barracas são montadas para atendimento médico. A polícia local também está utilizando drones para monitorar a área.

O acidente ocorreu pela manhã e, segundo fontes da Polícia Nacional e do Corpo de Bombeiros de Madri, 11 equipes do Corpo de Bombeiros e do Samur — Proteção Civil estão empenhadas em localizar os desaparecidos.

Rua isolada e causas ainda desconhecidas

A rua foi isolada pela polícia enquanto os trabalhos de resgate continuam. Até o momento, não há informações sobre a causa do desabamento.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Chuva forte em Manaus mobiliza Defesa Civil após risco de desabamento de muro